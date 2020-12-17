https://ria.ru/20201217/vuzy-1589678986.html

Путин заявил, что у вузов "нет жирка" для снижения платы за обучение

Путин заявил, что у вузов "нет жирка" для снижения платы за обучение

Высшие учебные заведения не имеют "жирка", чтобы снизить оплату за обучение в онлайн-формате, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:38

2020-12-17T13:38

2020-12-17T13:59

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589677151_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_fc5cc5826b09e9f45de5c34a7acb65a9.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высшие учебные заведения не имеют "жирка", чтобы снизить оплату за обучение в онлайн-формате, заявил президент России Владимир Путин."У высших учебных заведений нет жирка, чтобы снижать плату за обучение в онлайн... или нам нужно будет закрыть некоторые учебные заведения", - сообщил Путин в ходе пресс-конференции.Президент также добавил, что если у некоторых вузов есть возможности "финансами поиграть", то можно пойти на определенное снижение оплаты за онлайн-образование.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589678361.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, образование - общество, общество