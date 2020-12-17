https://ria.ru/20201217/vuzy-1589678986.html
Путин заявил, что у вузов "нет жирка" для снижения платы за обучение
Путин заявил, что у вузов "нет жирка" для снижения платы за обучение
Высшие учебные заведения не имеют "жирка", чтобы снизить оплату за обучение в онлайн-формате, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:38
2020-12-17T13:38
2020-12-17T13:59
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высшие учебные заведения не имеют "жирка", чтобы снизить оплату за обучение в онлайн-формате, заявил президент России Владимир Путин."У высших учебных заведений нет жирка, чтобы снижать плату за обучение в онлайн... или нам нужно будет закрыть некоторые учебные заведения", - сообщил Путин в ходе пресс-конференции.Президент также добавил, что если у некоторых вузов есть возможности "финансами поиграть", то можно пойти на определенное снижение оплаты за онлайн-образование.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589678361.html
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владимир путин, образование - общество, общество