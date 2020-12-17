https://ria.ru/20201217/vozmozhnosti-1589808499.html

Путин сравнил возможности современной России с девяностыми

Путин сравнил возможности современной России с девяностыми

Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:27

2020-12-17T21:27

2020-12-17T22:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."В ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда, казалось, вообще нет света в конце тоннеля, вообще ничего: ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась, безработица зашкаливала вообще до непомерных высот, каждый третий жил за чертой бедности. Посмотрите сегодня: да, много проблем, да, люди еще очень тяжело живут и очень много таких людей. Но все таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов", - сказал он."Это дает нам в руки инструменты, которых раньше никогда не было. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на самых важных, самых злободневных вопросах для их решения. И не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589662571.html

россия

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россия, владимир путин, общество