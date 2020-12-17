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Путин сравнил возможности современной России с девяностыми
Путин сравнил возможности современной России с девяностыми
Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:27
2020-12-17T21:27
2020-12-17T22:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."В ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда, казалось, вообще нет света в конце тоннеля, вообще ничего: ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась, безработица зашкаливала вообще до непомерных высот, каждый третий жил за чертой бедности. Посмотрите сегодня: да, много проблем, да, люди еще очень тяжело живут и очень много таких людей. Но все таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов", - сказал он."Это дает нам в руки инструменты, которых раньше никогда не было. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на самых важных, самых злободневных вопросах для их решения. И не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин
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"В ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда, казалось, вообще нет света в конце тоннеля, вообще ничего: ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась, безработица зашкаливала вообще до непомерных высот, каждый третий жил за чертой бедности. Посмотрите сегодня: да, много проблем, да, люди еще очень тяжело живут и очень много таких людей. Но все таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было в 90-х - начале 2000-х годов", - сказал он.
"Это дает нам в руки инструменты, которых раньше никогда не было. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на самых важных, самых злободневных вопросах для их решения. И не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации", - добавил президент.