Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/voda-1589769937.html
Эксперт призвал не уповать на Украину в решении проблемы с водой в Крыму
Эксперт призвал не уповать на Украину в решении проблемы с водой в Крыму
Россия способна самостоятельно комплексно решить проблему с водоснабжением Крыма, уповать на возобновление поставок воды из Украины не стоит, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:12
2020-12-17T18:12
россия
александр форманчук
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588283744_0:185:3107:1933_1920x0_80_0_0_1810cdb38d73813fde057a8c6bf86b02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Россия способна самостоятельно комплексно решить проблему с водоснабжением Крыма, уповать на возобновление поставок воды из Украины не стоит, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут."Очень важна была тональность президента, как уверенность того, что никакой паники по этому поводу нет, и проблема будет решена комплексно при непосредственной поддержке федерального центра", - сказал Форманчук.При этом, по его словам, крымчане и гости Крыма должны принять участие в решении этой проблемы своим бережным отношением к воде. "Мы все равно будем вынуждены научиться жесткой экономии и рациональному расходованию", - сказал Форманчук.В то же время, по его словам, Крыму не стоит уповать на решение проблемы с дефицитом воды за счет возобновления поставок по Северо-Крымскому каналу из Украины."Сам Северо-Крымский канал, даже если бы его и попытались заново запустить, потребовал бы такой реконструкции, что это было бы равнозначно строительству нового. Это нереально и потребовало бы не 1 год, даже если бы была политическая воля украинского государства, которой, к сожалению, не будет еще как минимум 5-10 лет. Поэтому на этой теме нужно ставить крест и решать вопрос своими силами", - сказал Форманчук.Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201212/voda-po-grafiku-v-krymu-peresykhayut-reki-i-vodokhranilischa-1588936370.html
https://ria.ru/20201106/voda-1583287838.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588283744_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c76d429e6133b47bca19631b501104e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр форманчук, республика крым, украина, в мире

Эксперт призвал не уповать на Украину в решении проблемы с водой в Крыму

18:12 17.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище в Крыму
Аянское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Россия способна самостоятельно комплексно решить проблему с водоснабжением Крыма, уповать на возобновление поставок воды из Украины не стоит, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты республики Александр Форманчук.
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут.
"Очень важна была тональность президента, как уверенность того, что никакой паники по этому поводу нет, и проблема будет решена комплексно при непосредственной поддержке федерального центра", - сказал Форманчук.
При этом, по его словам, крымчане и гости Крыма должны принять участие в решении этой проблемы своим бережным отношением к воде. "Мы все равно будем вынуждены научиться жесткой экономии и рациональному расходованию", - сказал Форманчук.
Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилища - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 18:39
Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилищаВ Крыму продолжаются проблемы с дефицитом воды.
В то же время, по его словам, Крыму не стоит уповать на решение проблемы с дефицитом воды за счет возобновления поставок по Северо-Крымскому каналу из Украины.
"Сам Северо-Крымский канал, даже если бы его и попытались заново запустить, потребовал бы такой реконструкции, что это было бы равнозначно строительству нового. Это нереально и потребовало бы не 1 год, даже если бы была политическая воля украинского государства, которой, к сожалению, не будет еще как минимум 5-10 лет. Поэтому на этой теме нужно ставить крест и решать вопрос своими силами", - сказал Форманчук.
Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 00:51
В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
 
РоссияАлександр ФорманчукРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16"Офицеры России" потребовали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
Лента новостейМолния