https://ria.ru/20201217/voda-1589769937.html

Эксперт призвал не уповать на Украину в решении проблемы с водой в Крыму

Эксперт призвал не уповать на Украину в решении проблемы с водой в Крыму

Россия способна самостоятельно комплексно решить проблему с водоснабжением Крыма, уповать на возобновление поставок воды из Украины не стоит, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:12

2020-12-17T18:12

2020-12-17T18:12

россия

александр форманчук

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Россия способна самостоятельно комплексно решить проблему с водоснабжением Крыма, уповать на возобновление поставок воды из Украины не стоит, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут."Очень важна была тональность президента, как уверенность того, что никакой паники по этому поводу нет, и проблема будет решена комплексно при непосредственной поддержке федерального центра", - сказал Форманчук.При этом, по его словам, крымчане и гости Крыма должны принять участие в решении этой проблемы своим бережным отношением к воде. "Мы все равно будем вынуждены научиться жесткой экономии и рациональному расходованию", - сказал Форманчук.В то же время, по его словам, Крыму не стоит уповать на решение проблемы с дефицитом воды за счет возобновления поставок по Северо-Крымскому каналу из Украины."Сам Северо-Крымский канал, даже если бы его и попытались заново запустить, потребовал бы такой реконструкции, что это было бы равнозначно строительству нового. Это нереально и потребовало бы не 1 год, даже если бы была политическая воля украинского государства, которой, к сожалению, не будет еще как минимум 5-10 лет. Поэтому на этой теме нужно ставить крест и решать вопрос своими силами", - сказал Форманчук.Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201212/voda-po-grafiku-v-krymu-peresykhayut-reki-i-vodokhranilischa-1588936370.html

https://ria.ru/20201106/voda-1583287838.html

россия

республика крым

украина

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россия, александр форманчук, республика крым, украина, в мире