https://ria.ru/20201217/vmeshatelstvo-1589682477.html

Путин отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

Путин отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу, по его словам,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:50

2020-12-17T13:50

2020-12-17T13:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу, по его словам, вмешательство России в выборы - это домыслы, чтобы испортить отношения, которые стали заложником внутренней политики США."Почему хакеры российские в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Так он ответил на вопрос генерального продюсера телеканала RTVI, музыканта Сергея Шнурова.Вмешательство русских хакеров в выборы в США Путин назвал домыслами."Это все домыслы, повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям", - сказал президент РФ."В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов",- сказал Путин.Кроме того, президент считает, что "это для них самих плохо". "Но этот их выбор, пускай они делают, что хотят", - подчеркнул Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/khakery-1589674176.html

https://ria.ru/20201217/vybory-1589663749.html

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россия, владимир путин, сша, в мире