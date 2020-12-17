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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vmeshatelstvo-1589682477.html
Путин отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
Путин отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу, по его словам,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:50
2020-12-17T13:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу, по его словам, вмешательство России в выборы - это домыслы, чтобы испортить отношения, которые стали заложником внутренней политики США."Почему хакеры российские в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Так он ответил на вопрос генерального продюсера телеканала RTVI, музыканта Сергея Шнурова.Вмешательство русских хакеров в выборы в США Путин назвал домыслами."Это все домыслы, повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям", - сказал президент РФ."В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов",- сказал Путин.Кроме того, президент считает, что "это для них самих плохо". "Но этот их выбор, пускай они делают, что хотят", - подчеркнул Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/khakery-1589674176.html
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россия, владимир путин, сша, в мире

Путин отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

13:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу, по его словам, вмешательство России в выборы - это домыслы, чтобы испортить отношения, которые стали заложником внутренней политики США.
"Почему хакеры российские в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 13:20Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин назвал авторов уток про русских хакеров
Так он ответил на вопрос генерального продюсера телеканала RTVI, музыканта Сергея Шнурова.
Вмешательство русских хакеров в выборы в США Путин назвал домыслами.
"Это все домыслы, повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям", - сказал президент РФ.
"В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов",- сказал Путин.
Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:51Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы
Кроме того, президент считает, что "это для них самих плохо". "Но этот их выбор, пускай они делают, что хотят", - подчеркнул Путин.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинСШАВ мире
 
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