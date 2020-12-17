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https://ria.ru/20201217/vlasti-1589621950.html
Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне
Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне
Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:09
2020-12-17T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
василий голубев
челябинская область
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры, фитнес-залы и другие учреждения.Ранее фейк о грядущем "локдауне" опровергали, в частности, в Свердловской, Ростовской, Челябинской областях. Как отмечал ростовский губернатор Василий Голубев, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.Там опубликован скриншот фейкового сообщения в мессенджере. Власти Приморья отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Всю официальную информацию об ограничениях можно найти на сайте правительства края и в его аккаунтах в социальных сетях.
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коронавирус в россии, василий голубев, челябинская область, технологии

Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне

10:09 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры, фитнес-залы и другие учреждения.
Ранее фейк о грядущем "локдауне" опровергали, в частности, в Свердловской, Ростовской, Челябинской областях. Как отмечал ростовский губернатор Василий Голубев, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.
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"Никаких новых ограничений, связанных с коронавирусом, в Приморье не вводится. Однако сейчас в соцсетях распространяется недостоверная информация о мерах, которые якобы введут после заседания оперативного штаба. Злоумышленники утверждают, что будут закрыты ТЦ и кинотеатры, ограничено посещение детских садов и так далее", - информирует правительство Приморья в своем Telegram-канале.

Там опубликован скриншот фейкового сообщения в мессенджере. Власти Приморья отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Всю официальную информацию об ограничениях можно найти на сайте правительства края и в его аккаунтах в социальных сетях.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВасилий ГолубевЧелябинская областьТехнологии
 
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