Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры, фитнес-залы и другие учреждения.
Ранее фейк о грядущем "локдауне" опровергали, в частности, в Свердловской, Ростовской, Челябинской областях. Как отмечал ростовский губернатор Василий Голубев, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.
"Никаких новых ограничений, связанных с коронавирусом, в Приморье не вводится. Однако сейчас в соцсетях распространяется недостоверная информация о мерах, которые якобы введут после заседания оперативного штаба. Злоумышленники утверждают, что будут закрыты ТЦ и кинотеатры, ограничено посещение детских садов и так далее", - информирует правительство Приморья в своем Telegram-канале.
Там опубликован скриншот фейкового сообщения в мессенджере. Власти Приморья отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Всю официальную информацию об ограничениях можно найти на сайте правительства края и в его аккаунтах в социальных сетях.