https://ria.ru/20201217/vlasti-1589621950.html

Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне

Приморские власти опровергли слухи о грядущем локдауне

Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:09

2020-12-17T10:09

2020-12-17T10:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

василий голубев

челябинская область

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья вслед за другими регионами опровергли информацию в соцсетях, что с 28 декабря якобы прекращают работу школы, торговые центры, кинотеатры, фитнес-залы и другие учреждения.Ранее фейк о грядущем "локдауне" опровергали, в частности, в Свердловской, Ростовской, Челябинской областях. Как отмечал ростовский губернатор Василий Голубев, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.Там опубликован скриншот фейкового сообщения в мессенджере. Власти Приморья отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Всю официальную информацию об ограничениях можно найти на сайте правительства края и в его аккаунтах в социальных сетях.

https://realty.ria.ru/20201217/bolnitsy-1589612922.html

челябинская область

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коронавирус в россии, василий голубев, челябинская область, технологии