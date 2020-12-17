https://ria.ru/20201217/vinnik-1589796808.html

Защита Винника обжаловала приговор

Защита Винника обжаловала приговор

Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу, подала апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:05

2020-12-17T20:05

2020-12-17T20:19

россия

дело александра винника

александр винник

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg

ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу, подала апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Фредерик Бело."Мы подали апелляции на решение суда, который признал Александра Винника виновным в отмывании денег с отягчающими последствиями", - сказал Бело. Он отметил, что также был опротестован штраф.По словам адвоката, что в течение четырех месяцев после подачи апелляции должны состояться новые слушания. Бело отметил, что по его данным, прокуратура Парижа также подала апелляцию на приговор.Седьмого декабря суд Парижа признал виновным Винника в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности, в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.

https://ria.ru/20201212/vinnik-1588880499.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело александра винника, александр винник, франция, в мире