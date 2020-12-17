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Защита Винника обжаловала приговор
Защита Винника обжаловала приговор
Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу, подала апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:05
2020-12-17T20:19
россия
дело александра винника
александр винник
франция
в мире
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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу, подала апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Фредерик Бело."Мы подали апелляции на решение суда, который признал Александра Винника виновным в отмывании денег с отягчающими последствиями", - сказал Бело. Он отметил, что также был опротестован штраф.По словам адвоката, что в течение четырех месяцев после подачи апелляции должны состояться новые слушания. Бело отметил, что по его данным, прокуратура Парижа также подала апелляцию на приговор.Седьмого декабря суд Парижа признал виновным Винника в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности, в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
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россия, дело александра винника, александр винник, франция, в мире

Защита Винника обжаловала приговор

20:05 17.12.2020 (обновлено: 20:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу, подала апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Фредерик Бело.
"Мы подали апелляции на решение суда, который признал Александра Винника виновным в отмывании денег с отягчающими последствиями", - сказал Бело. Он отметил, что также был опротестован штраф.
По словам адвоката, что в течение четырех месяцев после подачи апелляции должны состояться новые слушания. Бело отметил, что по его данным, прокуратура Парижа также подала апелляцию на приговор.
Седьмого декабря суд Парижа признал виновным Винника в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности, в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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РоссияДело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияВ мире
 
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