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Путин: вакцинация в России может быть только добровольной
Путин: вакцинация в России может быть только добровольной
Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:47
2020-12-17T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин.После большой пресс-конференции в четверг один из журналистов спросил президента, будет ли предусмотрен какой-то способ убеждения людей в необходимости вакцинации от коронавируса, отметив, что если этот процесс будет добровольным, то многие откажутся это делать. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин: вакцинация в России может быть только добровольной

16:47 17.12.2020 (обновлено: 17:16 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации населения в Симферополе
Медицинский работник во время вакцинации населения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин.
После большой пресс-конференции в четверг один из журналистов спросил президента, будет ли предусмотрен какой-то способ убеждения людей в необходимости вакцинации от коронавируса, отметив, что если этот процесс будет добровольным, то многие откажутся это делать.

"Это может быть только добровольно. А что касается объяснения, убеждения, это с вашей помощью и с помощью ваших коллег - представителей средств массовой информации, блогеров и специалистов, которые должны ясным, понятным языком донести до людей нужную информацию и таким образом, чтобы это вызвало их доверие", - подчеркнул Путин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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