https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya-1589743588.html

Путин: вакцинация в России может быть только добровольной

Путин: вакцинация в России может быть только добровольной

Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:47

2020-12-17T16:47

2020-12-17T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин.После большой пресс-конференции в четверг один из журналистов спросил президента, будет ли предусмотрен какой-то способ убеждения людей в необходимости вакцинации от коронавируса, отметив, что если этот процесс будет добровольным, то многие откажутся это делать. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин