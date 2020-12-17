Путин: вакцинация в России может быть только добровольной
16:47 17.12.2020 (обновлено: 17:16 17.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации населения в Симферополе
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил президент РФ Владимир Путин.
После большой пресс-конференции в четверг один из журналистов спросил президента, будет ли предусмотрен какой-то способ убеждения людей в необходимости вакцинации от коронавируса, отметив, что если этот процесс будет добровольным, то многие откажутся это делать.
"Это может быть только добровольно. А что касается объяснения, убеждения, это с вашей помощью и с помощью ваших коллег - представителей средств массовой информации, блогеров и специалистов, которые должны ясным, понятным языком донести до людей нужную информацию и таким образом, чтобы это вызвало их доверие", - подчеркнул Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.