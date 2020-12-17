https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya-1589688336.html

Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:03

2020-12-17T14:03

2020-12-17T14:29

урсула фон дер ляйен

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.В то же время, как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, после получения одобрения от EMA Еврокомиссия в течение трех дней должна выдать собственное решающее разрешение на применение вакцины в Евросоюзе. Ожидается, что активные поставки вакцины в страны ЕС начнутся 26 декабря, далее страны смогут начать скоординированную вакцинационную кампанию в период с 27 по 29 декабря в зависимости от собственной готовности и ресурсов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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урсула фон дер ляйен, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире