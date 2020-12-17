Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе
14:03 17.12.2020 (обновлено: 14:29 17.12.2020)
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря в ЕС стартует вакцинация. Мы вместе защитим наших граждан", - написала глава ЕК.
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.
В то же время, как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, после получения одобрения от EMA Еврокомиссия в течение трех дней должна выдать собственное решающее разрешение на применение вакцины в Евросоюзе. Ожидается, что активные поставки вакцины в страны ЕС начнутся 26 декабря, далее страны смогут начать скоординированную вакцинационную кампанию в период с 27 по 29 декабря в зависимости от собственной готовности и ресурсов.
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