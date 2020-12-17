https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya-1589659854.html

Путин считает массовую вакцинацию от коронавируса необходимой

Путин считает массовую вакцинацию от коронавируса необходимой

Россиянам стоит внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:41

2020-12-17T12:41

2020-12-17T13:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россиянам стоит внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ также отметил необходимость массовой вакцинации для создания популяционного иммунитета. "По поводу необходимости массовой вакцинации, я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, – это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет, и, повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", - заключил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589334643.html

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2020

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