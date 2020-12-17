https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya-1589616159.html

В ВОЗ назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в АТР

В ВОЗ назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в АТР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона не гарантирован ранний доступ к вакцинам от COVID-19, вероятнее РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:25

2020-12-17T09:25

2020-12-17T09:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

латинская америка

воз

африка

азия

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона не гарантирован ранний доступ к вакцинам от COVID-19, вероятнее всего, они начнут поступать только в середине или конце 2021 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей организации.Как отметила координатор организации по основным лекарственным средствам и технологиям в сфере здравоохранения Сокорро Эскаланте, в некоторых странах, самостоятельно закупивших вакцины, вакцинация может начаться уже в ближайшие месяцы, в других этот процесс ожидается только в середине или конце 2021 года. "Важно подчеркнуть, что большинство, если не все страны западной части тихоокеанского региона, являются частью механизма COVAX", - заявила Эскаланте. Она добавила, что в рамках COVAX "мы ожидаем, что вакцины начнут поступать во втором квартале 2021 года".ВОЗ предупредила, что массовая вакцинация не остановит вирус, правительствам необходимо придерживаться долгосрочного подхода в этом вопросе. "Вирус не стоит на месте, поэтому мы должны продолжать наши ответные меры, обеспечивая их последовательную реализацию", - сказала региональный руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре.Согласно целям ВОЗ, в рамках COVAX до конца 2021 года в более чем 90 стран Африки, Азии и Латинской Америки должно быть доставлено не менее 2 миллиардов доз препарата, что позволит вакцинировать 20% наиболее уязвимого населения в этих регионах. Ранее агентство сообщило со ссылкой на внутренние документы, что глобальная программа COVAX по обеспечению бедных стран вакциной против COVID-19 испытывает "очень высокий" риск провала. Внутренние документы GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), который вместе с ВОЗ управляет программой, демонстрируют недостаток фондов и логистические риски, ставящие под угрозу ее выполнение.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. К механизму COVAX уже присоединились 184 страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/vaktsina-1589536210.html

латинская америка

африка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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