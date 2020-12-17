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Гинцбург раскрыл принцип действия вакцины "Спутник V"
Гинцбург раскрыл принцип действия вакцины "Спутник V"
Второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:42
2020-12-17T17:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы сразу создали два компонента этой вакцины ("Спутник V" – ред.), второй компонент усиливает действие первого, и не только усиливает, но и позволяет в результате повторной вакцинации с большой вероятностью надеяться на образование клеток памяти, которые длительное время будут нас защищать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество

Гинцбург раскрыл принцип действия вакцины "Спутник V"

17:42 17.12.2020 (обновлено: 17:55 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцина от CoVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы сразу создали два компонента этой вакцины ("Спутник V" – ред.), второй компонент усиливает действие первого, и не только усиливает, но и позволяет в результате повторной вакцинации с большой вероятностью надеяться на образование клеток памяти, которые длительное время будут нас защищать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиОбщество
 
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