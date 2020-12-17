https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761308.html

Гинцбург раскрыл принцип действия вакцины "Спутник V"

Гинцбург раскрыл принцип действия вакцины "Спутник V"

Второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:42

2020-12-17T17:42

2020-12-17T17:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы сразу создали два компонента этой вакцины ("Спутник V" – ред.), второй компонент усиливает действие первого, и не только усиливает, но и позволяет в результате повторной вакцинации с большой вероятностью надеяться на образование клеток памяти, которые длительное время будут нас защищать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество