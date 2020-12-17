https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589760804.html

Гинцбург оценил скорость производства вакцины от COVID-19

Гинцбург оценил скорость производства вакцины от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никакая промышленность одновременно в условиях пандемии не может быстро произвести необходимое количество РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:40

2020-12-17T17:40

2020-12-17T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никакая промышленность одновременно в условиях пандемии не может быстро произвести необходимое количество вакцины от коронавируса.По его словам, "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса."Это определенный компромисс, связанный с тем, что ни одна промышленность ни одной страны не может одновременно произвести всего необходимого количества вакцины", - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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