Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589682182.html
СМИ: первые дозы вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря
СМИ: первые дозы вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря
Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:50
2020-12-17T13:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
альберто фернандес
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве.Речь идет о доставке первых 600 тысяч доз, как это ранее анонсировал президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.В настоящее время государственная авиакомпания Aerolíneas Argentinas готовит к вылету самолет, который должен обладать специальными системами охлаждения для доставки вакцины.В настоящее время в России находится делегация из Аргентины для обсуждения последних деталей доставки препарата.Ранее Фернандес заявил, что Аргентина подписала контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает привить в январе-феврале 10 миллионов человек. До конца года власти планируют получить 600 тысяч доз для вакцинации 300 тысяч человек. В первую очередь будут привиты граждане из зоны риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fb9d98252cd4976e10c9824f9bb56fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, в мире

СМИ: первые дозы вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря

13:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве.
Речь идет о доставке первых 600 тысяч доз, как это ранее анонсировал президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.
В настоящее время государственная авиакомпания Aerolíneas Argentinas готовит к вылету самолет, который должен обладать специальными системами охлаждения для доставки вакцины.
В настоящее время в России находится делегация из Аргентины для обсуждения последних деталей доставки препарата.
Ранее Фернандес заявил, что Аргентина подписала контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает привить в январе-феврале 10 миллионов человек. До конца года власти планируют получить 600 тысяч доз для вакцинации 300 тысяч человек. В первую очередь будут привиты граждане из зоны риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
Лента новостейМолния