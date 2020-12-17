https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589682182.html

СМИ: первые дозы вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря

СМИ: первые дозы вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря

Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:50

2020-12-17T13:50

2020-12-17T13:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 дек – РИА Новости. Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Аргентину 23 декабря, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве.Речь идет о доставке первых 600 тысяч доз, как это ранее анонсировал президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.В настоящее время государственная авиакомпания Aerolíneas Argentinas готовит к вылету самолет, который должен обладать специальными системами охлаждения для доставки вакцины.В настоящее время в России находится делегация из Аргентины для обсуждения последних деталей доставки препарата.Ранее Фернандес заявил, что Аргентина подписала контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает привить в январе-феврале 10 миллионов человек. До конца года власти планируют получить 600 тысяч доз для вакцинации 300 тысяч человек. В первую очередь будут привиты граждане из зоны риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, в мире