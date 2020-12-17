Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 безопасной и эффективной

"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину и научного центра им. Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". Притом хорошую вакцину, я уже много раз об этом говорил, безопасную и эффективно действующую: 95% с лишним, там 96-97% уже, говорят специалисты, уровень защиты", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.