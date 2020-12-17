Путин оценил перспективы сотрудничества с партнерами по вакцине от COVID

"Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству, там, где что-то у них не получается. Англо-шведская компания AstraZeneca готова вместе с нами работать, подписывают сейчас соответствующее соглашение. И это хорошо, меня очень радует, когда специалисты на таком уровне высоком, а это крупная, хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия, в том числе с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хорошим не только для наших граждан, но и для всего мира", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.