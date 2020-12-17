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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589657388.html
Путин оценил перспективы сотрудничества с партнерами по вакцине от COVID
Путин оценил перспективы сотрудничества с партнерами по вакцине от COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в хорошем результате взаимодействия РФ с другими странами по созданию вакцины от коронавируса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:34
2020-12-17T13:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в хорошем результате взаимодействия РФ с другими странами по созданию вакцины от коронавируса.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин

Путин оценил перспективы сотрудничества с партнерами по вакцине от COVID

12:34 17.12.2020 (обновлено: 13:14 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в хорошем результате взаимодействия РФ с другими странами по созданию вакцины от коронавируса.
"Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству, там, где что-то у них не получается. Англо-шведская компания AstraZeneca готова вместе с нами работать, подписывают сейчас соответствующее соглашение. И это хорошо, меня очень радует, когда специалисты на таком уровне высоком, а это крупная, хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия, в том числе с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хорошим не только для наших граждан, но и для всего мира", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир Путин
 
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