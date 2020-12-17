Путин оценил перспективы сотрудничества с партнерами по вакцине от COVID
12:34 17.12.2020 (обновлено: 13:14 17.12.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в хорошем результате взаимодействия РФ с другими странами по созданию вакцины от коронавируса.
"Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству, там, где что-то у них не получается. Англо-шведская компания AstraZeneca готова вместе с нами работать, подписывают сейчас соответствующее соглашение. И это хорошо, меня очень радует, когда специалисты на таком уровне высоком, а это крупная, хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия, в том числе с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хорошим не только для наших граждан, но и для всего мира", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.