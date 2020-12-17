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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589655154.html
Путин высоко оценил разработку в России "противоядия" к коронавирусу
Путин высоко оценил разработку в России "противоядия" к коронавирусу
Россия серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:28
2020-12-17T13:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, как тестировать, чем лечить, не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. У нас тестирование – Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию, а по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование. Лекарственные препараты – мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он добавил, что Россия оказалась первой страной в мире, которая "изобрела и начала производить вакцину".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Россия оказалось первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину"
Пресс-конференция Путина
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россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин высоко оценил разработку в России "противоядия" к коронавирусу

12:28 17.12.2020 (обновлено: 13:33 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, как тестировать, чем лечить, не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. У нас тестирование – Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию, а по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование. Лекарственные препараты – мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что Россия оказалась первой страной в мире, которая "изобрела и начала производить вакцину".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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