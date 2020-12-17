https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589655154.html

Путин высоко оценил разработку в России "противоядия" к коронавирусу

Путин высоко оценил разработку в России "противоядия" к коронавирусу

Россия серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:28

2020-12-17T12:28

2020-12-17T13:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, как тестировать, чем лечить, не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. У нас тестирование – Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию, а по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование. Лекарственные препараты – мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он добавил, что Россия оказалась первой страной в мире, которая "изобрела и начала производить вакцину".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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Путин: "Россия оказалось первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину" Пресс-конференция Путина 2020-12-17T12:28 true PT1M51S

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россия, здоровье - общество, владимир путин