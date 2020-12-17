https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589604831.html

В США смогли извлечь больше доз из одного флакона вакцины от COVID-19

В США смогли извлечь больше доз из одного флакона вакцины от COVID-19

Американские фармацевты обнаружили, что из одного флакона вакцины Pfizer, рассчитанного на пять доз, можно получить еще одну-две дополнительные, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:16

2020-12-17T04:16

2020-12-17T06:14

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американские фармацевты обнаружили, что из одного флакона вакцины Pfizer, рассчитанного на пять доз, можно получить еще одну-две дополнительные, сообщает издание Politico со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).Как отмечает издание, фармацевты пришли к выводу, что, таким образом, можно увеличить общее количество доз вакцины до 40%."Учитывая чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, FDA сообщает, что допустимо использовать каждую доступную полную дозу", - сказал изданию представитель FDA.По данным издания, и Pfizer, и FDA при этом заявили, что остатки вакцины из разных флаконов нельзя смешивать из-за риска заражения.В США начали прививать медиков вакциной Pfizer, ожидается одобрение местным регулятором вакцины производства Moderna. До того момента, когда вакцины станут широко доступны населению, пройдут еще как минимум несколько месяцев. Проблема заключается не только в масштабировании производства и массовом распространении вакцины, но и в желании людей прививаться. Опросы показывают, что не менее четверти жителей США не хотят прививаться по разным причинам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589602555.html

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