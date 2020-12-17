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https://ria.ru/20201217/utechki-1589787064.html
РКН проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей
РКН проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей
Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей, направил соответствующий запрос в департамент здравоохранения Москвы,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:14
2020-12-17T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей, направил соответствующий запрос в департамент здравоохранения Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в ГП, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом."Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведенная в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора."Для установления факта и обстоятельств нарушения требований к обработке персональных данных в департамент здравоохранения Москвы был направлен соответствующий запрос", - добавили в Роскомнадзоре. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, москва, происшествия

РКН проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей

19:14 17.12.2020 (обновлено: 19:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей, направил соответствующий запрос в департамент здравоохранения Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в ГП, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.
"Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведенная в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
"Для установления факта и обстоятельств нарушения требований к обработке персональных данных в департамент здравоохранения Москвы был направлен соответствующий запрос", - добавили в Роскомнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр ХинштейнМоскваПроисшествия
 
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