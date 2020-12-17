https://ria.ru/20201217/utechki-1589787064.html

РКН проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей

РКН проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей

Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей, направил соответствующий запрос в департамент здравоохранения Москвы,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:14

2020-12-17T19:14

2020-12-17T19:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр хинштейн

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_41c09c91bef83b41dec4035dc1e652d0.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных переболевших COVID-19 москвичей, направил соответствующий запрос в департамент здравоохранения Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в ГП, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом."Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведенная в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора."Для установления факта и обстоятельств нарушения требований к обработке персональных данных в департамент здравоохранения Москвы был направлен соответствующий запрос", - добавили в Роскомнадзоре. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/dannye-1588441854.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, москва, происшествия