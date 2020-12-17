Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей
09:13 17.12.2020 (обновлено: 09:25 17.12.2020)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счет федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн рублей. Главная цель поддержки – продолжение работы предприятий и сохранение рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Отмечается, что из-за опасности ядовитых утечек в городе был введен режим ЧС. Для ликвидации загрязнений и проведения экологического мониторинга в помощь региональным властям в город были направлены специалисты "Росатома", Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.
"В ноябре правительство утвердило план мероприятий по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском. В него вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде <...>, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный блок посвящен социально-экономическому развитию города. Он предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории Усолье-Сибирского, поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, проведение консультаций с предпринимателями.
"В целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города", - добавляется в сообщении.