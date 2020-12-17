Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/usolekhimprom-1589614798.html
Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей
Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей
Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:13
2020-12-17T09:25
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
усолье-сибирское
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00a3a77be8820de98d98f9e2f576ea7d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Отмечается, что из-за опасности ядовитых утечек в городе был введен режим ЧС. Для ликвидации загрязнений и проведения экологического мониторинга в помощь региональным властям в город были направлены специалисты "Росатома", Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.Отмечается, что отдельный блок посвящен социально-экономическому развитию города. Он предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории Усолье-Сибирского, поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, проведение консультаций с предпринимателями."В целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html
https://ria.ru/20201130/likvidatsiya-1586911007.html
усолье-сибирское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477806_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_748948ed63cfcac9e41ea41a52e63d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", усолье-сибирское, экономика

Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей

09:13 17.12.2020 (обновлено: 09:25 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБывший химкомбинат в Усолье-Сибирском
Бывший химкомбинат в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счет федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн рублей. Главная цель поддержки – продолжение работы предприятий и сохранение рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 21:07
"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском
Отмечается, что из-за опасности ядовитых утечек в городе был введен режим ЧС. Для ликвидации загрязнений и проведения экологического мониторинга в помощь региональным властям в город были направлены специалисты "Росатома", Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.
"В ноябре правительство утвердило план мероприятий по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском. В него вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде <...>, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный блок посвящен социально-экономическому развитию города. Он предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории Усолье-Сибирского, поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, проведение консультаций с предпринимателями.
"В целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города", - добавляется в сообщении.
Очистка пропитанной ядами промплощадки в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 10:35
На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства
 
Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Усолье-СибирскоеЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
Лента новостейМолния