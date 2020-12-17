https://ria.ru/20201217/usolekhimprom-1589614798.html

Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей

Правительство поддержит работающих на "Усольехимпроме" предпринимателей

Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:13

2020-12-17T09:13

2020-12-17T09:25

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

усолье-сибирское

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром", на это планируется направить около 50 млн руб, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Отмечается, что из-за опасности ядовитых утечек в городе был введен режим ЧС. Для ликвидации загрязнений и проведения экологического мониторинга в помощь региональным властям в город были направлены специалисты "Росатома", Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.Отмечается, что отдельный блок посвящен социально-экономическому развитию города. Он предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории Усолье-Сибирского, поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, проведение консультаций с предпринимателями."В целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html

https://ria.ru/20201130/likvidatsiya-1586911007.html

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", усолье-сибирское, экономика