Путин оценил показатели урожая зерновых к концу года
13:02 17.12.2020 (обновлено: 13:17 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России может составить 134 миллиона тонн - больше, чем прогнозирует Минсельхоз РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"За последние шесть лет у нас рекордные урожаи, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, побольше может быть", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Минсельхоз РФ прогнозировал, что урожай зерна в России в 2020 году составит более 131 миллиона тонн.
Сбор пшеницы ожидался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в РФ составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы - 74,453 миллиона тонн.