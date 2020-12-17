Путин оценил показатели урожая зерновых к концу года

"За последние шесть лет у нас рекордные урожаи, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, побольше может быть", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Минсельхоз РФ прогнозировал, что урожай зерна в России в 2020 году составит более 131 миллиона тонн.