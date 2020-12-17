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Новое оружие России
https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html
NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"
NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"
Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:13
2020-12-17T05:12
новое оружие россии
россия
b-52
ту-95мс
воздушно-космические силы россии
ввс рф
ту-95
нато
сша
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"Оно уничтожит мир": в США испугались оружия времен СССР
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир".Как отмечает издание, четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, разработанный в середине прошлого века, постоянно модернизируется и остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.Автор материала подчеркивает, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.Его разработали в 1950-х годах, когда Советскому Союзу понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.Как подчеркивает публицист, в результате модернизации бомбардировщик получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. NI отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации". Но большинство Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, добавляет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.
https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html
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россия, b-52, ту-95мс, воздушно-космические силы россии, ввс рф, ту-95, нато, сша, авиация, оружие

NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"

03:13 17.12.2020 (обновлено: 05:12 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир".
Как отмечает издание, четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, разработанный в середине прошлого века, постоянно модернизируется и остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.
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Автор материала подчеркивает, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.
Его разработали в 1950-х годах, когда Советскому Союзу понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.
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NI отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации". Но большинство Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, добавляет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.
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