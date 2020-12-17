https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html

NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"

NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"

Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир". РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:13

2020-12-17T03:13

2020-12-17T05:12

новое оружие россии

россия

b-52

ту-95мс

воздушно-космические силы россии

ввс рф

ту-95

нато

сша

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"Оно уничтожит мир": в США испугались оружия времен СССР

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир".Как отмечает издание, четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, разработанный в середине прошлого века, постоянно модернизируется и остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.Автор материала подчеркивает, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.Его разработали в 1950-х годах, когда Советскому Союзу понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.Как подчеркивает публицист, в результате модернизации бомбардировщик получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. NI отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации". Но большинство Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, добавляет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.

https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-52, ту-95мс, воздушно-космические силы россии, ввс рф, ту-95, нато, сша, авиация, оружие