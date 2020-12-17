Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/ugrozy-1589702186.html
На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой
На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой
Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:44
2020-12-17T17:27
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a51f617711a23d03b8eb3c8788f28a81.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.Позднее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что мужчиной, который угрожал поджечь себя в квартире на северо-востоке Москвы, занимается полиция, ребенку, находившемуся с ним, ничего не угрожает.По ее словам, если семье понадобится психологическая помощь, то она будет оказана."Эта ситуация еще раз показывает, насколько важно введение в нашей стране государственной системы медиации, которая помогала бы родителям решить конфликты, не травмируя психику других", - подчеркнула омбудсмен.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение.Ребенка, отец которого угрожал поджечь себя в Москве, поместят в медучреждение, сообщила Ольга Ярославская.Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле, конфликт произошел на почве развода, отцом занимаются правоохранительные органы, а к ребенку едет мама. Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, мужчина направлен в медицинское учреждение."Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи", - пояснила Ярославская.
https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html
https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1587991206.html
https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html
https://ria.ru/20201209/opeka-1588058482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_9a8d46bfcc18c8247e9ba8b2449a19ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой

14:44 17.12.2020 (обновлено: 17:27 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.

"В экстренные службы позвонил ребенок и сказал, что отец угрожает покончить с собой. На месте работают медики и полиция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 12:56
В Москве ветеран войны покончил с собой
В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.
"На службу 02 поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков мужчина грозится причинить себе увечья. На место прибыли сотрудники полиции, противоправных действий не допущено. Установлено, что инциденту предшествовал бытовой конфликт между мужем и женой, пострадавших нет", - сказали в ГУМВД по Москве.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 12:06
Житель Воронежской области застрелил бывшую жену и покончил с собой
Позднее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что мужчиной, который угрожал поджечь себя в квартире на северо-востоке Москвы, занимается полиция, ребенку, находившемуся с ним, ничего не угрожает.
"Мы знаем об этой ситуации, следим за ней вместе с правоохранительными органами. Ребенку ничего не угрожает. Ситуация связана с конфликтом при разводе родителей. Сейчас отцом занимаются правоохранительные органы, к ребенку едет мама. Мы держим эту ситуацию на контроле", - рассказала Ярославская.
По ее словам, если семье понадобится психологическая помощь, то она будет оказана.
"Эта ситуация еще раз показывает, насколько важно введение в нашей стране государственной системы медиации, которая помогала бы родителям решить конфликты, не травмируя психику других", - подчеркнула омбудсмен.
Ориентировка на детей, пропавших в Синске в 2013 году - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00
"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение.
"Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей. При необходимости ей будет оказана помощь", - рассказали в пресс-службе.
Ребенка, отец которого угрожал поджечь себя в Москве, поместят в медучреждение, сообщила Ольга Ярославская.
Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле, конфликт произошел на почве развода, отцом занимаются правоохранительные органы, а к ребенку едет мама. Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, мужчина направлен в медицинское учреждение.
"Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи", - пояснила Ярославская.
Дом после пожара - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 08:00
"Поджег дом и смотрел". Жительница Урала винит зятя в самоубийстве дочери
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
Лента новостейМолния