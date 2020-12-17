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На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой
На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой
Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:44
2020-12-17T14:44
2020-12-17T17:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.Позднее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что мужчиной, который угрожал поджечь себя в квартире на северо-востоке Москвы, занимается полиция, ребенку, находившемуся с ним, ничего не угрожает.По ее словам, если семье понадобится психологическая помощь, то она будет оказана."Эта ситуация еще раз показывает, насколько важно введение в нашей стране государственной системы медиации, которая помогала бы родителям решить конфликты, не травмируя психику других", - подчеркнула омбудсмен.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение.Ребенка, отец которого угрожал поджечь себя в Москве, поместят в медучреждение, сообщила Ольга Ярославская.Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле, конфликт произошел на почве развода, отцом занимаются правоохранительные органы, а к ребенку едет мама. Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, мужчина направлен в медицинское учреждение."Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи", - пояснила Ярославская.
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москва, происшествия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы
, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.
"В экстренные службы позвонил ребенок и сказал, что отец угрожает покончить с собой. На месте работают медики и полиция", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".
В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.
"На службу 02 поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков мужчина грозится причинить себе увечья. На место прибыли сотрудники полиции, противоправных действий не допущено. Установлено, что инциденту предшествовал бытовой конфликт между мужем и женой, пострадавших нет", - сказали в ГУМВД по Москве.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.
Позднее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что мужчиной, который угрожал поджечь себя в квартире на северо-востоке Москвы, занимается полиция, ребенку, находившемуся с ним, ничего не угрожает.
"Мы знаем об этой ситуации, следим за ней вместе с правоохранительными органами. Ребенку ничего не угрожает. Ситуация связана с конфликтом при разводе родителей. Сейчас отцом занимаются правоохранительные органы, к ребенку едет мама. Мы держим эту ситуацию на контроле", - рассказала Ярославская.
По ее словам, если семье понадобится психологическая помощь, то она будет оказана.
"Эта ситуация еще раз показывает, насколько важно введение в нашей стране государственной системы медиации, которая помогала бы родителям решить конфликты, не травмируя психику других", - подчеркнула омбудсмен.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение.
"Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей. При необходимости ей будет оказана помощь", - рассказали в пресс-службе.
Ребенка, отец которого угрожал поджечь себя в Москве, поместят в медучреждение, сообщила Ольга Ярославская.
Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле, конфликт произошел на почве развода, отцом занимаются правоохранительные органы, а к ребенку едет мама. Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, мужчина направлен в медицинское учреждение.
"Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи", - пояснила Ярославская.