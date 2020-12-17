https://ria.ru/20201217/ugrozy-1589702186.html

На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой

На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой

Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:44

2020-12-17T14:44

2020-12-17T17:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.Позднее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, что мужчиной, который угрожал поджечь себя в квартире на северо-востоке Москвы, занимается полиция, ребенку, находившемуся с ним, ничего не угрожает.По ее словам, если семье понадобится психологическая помощь, то она будет оказана."Эта ситуация еще раз показывает, насколько важно введение в нашей стране государственной системы медиации, которая помогала бы родителям решить конфликты, не травмируя психику других", - подчеркнула омбудсмен.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение.Ребенка, отец которого угрожал поджечь себя в Москве, поместят в медучреждение, сообщила Ольга Ярославская.Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле, конфликт произошел на почве развода, отцом занимаются правоохранительные органы, а к ребенку едет мама. Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по имеющейся информации, мужчина направлен в медицинское учреждение."Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи", - пояснила Ярославская.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия