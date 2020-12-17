Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/ubiystvo-1589627637.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Подмосковье
Следователи предъявили обвинение в убийстве женщины около магазина под Дмитровом местному жителю, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:40
2020-12-17T10:40
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
дмитровский район
дмитров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве женщины около магазина под Дмитровом местному жителю, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как ранее сообщали в СК и полиции, около полудня неизвестный, выйдя за женщиной из магазина, через 100 метров набросился на нее с ножом и нанес не менее четырех ударов в спину и шею. Подозреваемого задержали в такси, им оказался 25-летний мужчина. Телеканал "360" уточнял, что инцидент произошел в деревне Ковригино Дмитровского района, где у предполагаемого убийцы есть дача.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20201217/napadenie-1589627041.html
дмитровский район
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), дмитровский район, дмитров, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Подмосковье

10:40 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве женщины около магазина под Дмитровом местному жителю, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как ранее сообщали в СК и полиции, около полудня неизвестный, выйдя за женщиной из магазина, через 100 метров набросился на нее с ножом и нанес не менее четырех ударов в спину и шею. Подозреваемого задержали в такси, им оказался 25-летний мужчина. Телеканал "360" уточнял, что инцидент произошел в деревне Ковригино Дмитровского района, где у предполагаемого убийцы есть дача.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 10:35
Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники
"Следователем следственного отдела по Дмитрову ГСУСК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины", - сказала Врадий.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, а также психолого-психиатрической на предмет вменяемости мужчины", - добавляется в сообщении.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Дмитровский районДмитровПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
Лента новостейМолния