https://ria.ru/20201217/ubiystvo-1589627637.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Подмосковье

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Подмосковье

Следователи предъявили обвинение в убийстве женщины около магазина под Дмитровом местному жителю, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:40

2020-12-17T10:40

2020-12-17T10:40

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

дмитровский район

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве женщины около магазина под Дмитровом местному жителю, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как ранее сообщали в СК и полиции, около полудня неизвестный, выйдя за женщиной из магазина, через 100 метров набросился на нее с ножом и нанес не менее четырех ударов в спину и шею. Подозреваемого задержали в такси, им оказался 25-летний мужчина. Телеканал "360" уточнял, что инцидент произошел в деревне Ковригино Дмитровского района, где у предполагаемого убийцы есть дача.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201217/napadenie-1589627041.html

дмитровский район

дмитров

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), дмитровский район, дмитров, происшествия