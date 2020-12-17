Власти рассчитывают на решающий вклад бизнеса в развитие туризма
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государство будет оказывать необходимую поддержку в развитии внутреннего туризма, но, прежде всего, рассчитывает на то, что деньги будут вкладывать те бизнес структуры, которые работают в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Отвечая на вопросы журналистов, президент согласился, что всегда найдутся люди, которые будут жаловаться на отсутствие качественных туристических структур, налаженной системы питания и хороших дорог.
"Все это понятно, это требует времени и колоссальных денег. Но прежде всего, мы исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес структуры, которые работают в этой сфере. Государство должно оказывать необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства на это мы будем выделять, они предусмотрены, как я уже сказал. Будем поддерживать и бизнес в целом, региональный в том числе", - сказал Путин.