Власти рассчитывают на решающий вклад бизнеса в развитие туризма

"Все это понятно, это требует времени и колоссальных денег. Но прежде всего, мы исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес структуры, которые работают в этой сфере. Государство должно оказывать необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства на это мы будем выделять, они предусмотрены, как я уже сказал. Будем поддерживать и бизнес в целом, региональный в том числе", - сказал Путин.