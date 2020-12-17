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Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты
Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:05
2020-12-17T02:05
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китай
греция
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юнеско
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок "Ласточкино гнездо", сообщает Times of India. Эти храмы, монастыри, дома и замки расположены на краях утесов и скалистых гор. Некоторые из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до других можно добраться по дороге.К таким достопримечательностям отнесли комуну Сант-Агата-де-Готи в Италии. "На первый взгляд это место производит волшебное впечатление. В нем есть все прелести средневекового города, — поясняет издание. — Однако, изящно устроившаяся на вершине крутого отвесного утеса над ущельем, эта историческая жемчужина подарит вам ощущение оторванности от всего мира". Столп Кацхи в Грузии — это, вероятно, самая изолированная церковь в мире, находящаяся на сорокаметровой высоте на известняковом монолите. Расположена она примерно в 200 километрах к западу от Тбилиси. По слухам, местные жители могли только смотреть на таинственные руины в течение многих веков. В 1944 году альпинист Александр Джапаридзе совершил первое задокументированное восхождение на столп.В рейтинг попало и "Ласточкино гнездо" в Гаспре. "Красивый замок расположен в невероятном месте на берегу моря, — пишет издание. — Построенный в 1911 году, он даже сумел пережить землетрясение".В списке висячий храм в Китае, построенный более 1500 лет назад на склоне скалы недалеко от горы Хэншань в провинции Шаньси. Средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока на базальтовой колонне на северо-востоке страны и висящий на плато над пропастью. Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции, которая более тысячи лет стоит на вулканической плите. Чтобы добраться до нее, нужно подняться по 268 ступеням. А также Метеоры в Греции — скалы и монастыри на них. С 1995 года комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html
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китай
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РИА Новости
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франция, китай, греция, республика крым, туризм, новости - туризм, юнеско, италия, испания

Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты

02:05 17.12.2020
 
© Depositphotos / bortnikauСтолп Кацхи, Грузия
Столп Кацхи, Грузия - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / bortnikau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок "Ласточкино гнездо", сообщает Times of India.
Эти храмы, монастыри, дома и замки расположены на краях утесов и скалистых гор. Некоторые из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до других можно добраться по дороге.
© Фото : Pixabay/ senzaversoСант-Агата-де-Готи, Италия
Сант-Агата-де-Готи, Италия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Pixabay/ senzaverso
Сант-Агата-де-Готи, Италия
К таким достопримечательностям отнесли комуну Сант-Агата-де-Готи в Италии. "На первый взгляд это место производит волшебное впечатление. В нем есть все прелести средневекового города, — поясняет издание. — Однако, изящно устроившаяся на вершине крутого отвесного утеса над ущельем, эта историческая жемчужина подарит вам ощущение оторванности от всего мира".
© Depositphotos / bortnikauСтолп Кацхи, Грузия
Столп Кацхи, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Depositphotos / bortnikau
Столп Кацхи, Грузия
Столп Кацхи в Грузии — это, вероятно, самая изолированная церковь в мире, находящаяся на сорокаметровой высоте на известняковом монолите. Расположена она примерно в 200 километрах к западу от Тбилиси. По слухам, местные жители могли только смотреть на таинственные руины в течение многих веков. В 1944 году альпинист Александр Джапаридзе совершил первое задокументированное восхождение на столп.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Дворец-замок "Ласточкино гнездо"
В рейтинг попало и "Ласточкино гнездо" в Гаспре. "Красивый замок расположен в невероятном месте на берегу моря, — пишет издание. — Построенный в 1911 году, он даже сумел пережить землетрясение".
© Фото : Pixabay/ TookВисячий храм в Китае недалеко от горы Хэншань
Висячий храм в Китае недалеко от горы Хэншань - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Pixabay/ Took
Висячий храм в Китае недалеко от горы Хэншань
В списке висячий храм в Китае, построенный более 1500 лет назад на склоне скалы недалеко от горы Хэншань в провинции Шаньси.
© Фото : Pixabay/ hjrivasКастельфольит-де-ла-Рока, Испания
Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Pixabay/ hjrivas
Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания
Средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока на базальтовой колонне на северо-востоке страны и висящий на плато над пропастью.
CC BY-SA 4.0 / W. Bulach / Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции
Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY-SA 4.0 / W. Bulach /
Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции
Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции, которая более тысячи лет стоит на вулканической плите. Чтобы добраться до нее, нужно подняться по 268 ступеням.
CC BY-SA 3.0 / Dido3 / Монастырь Святого Николая Анапавсаса, Метеоры, Греция
Монастырь Святого Николая Анапавсаса, Метеоры, Греция - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Dido3 /
Монастырь Святого Николая Анапавсаса, Метеоры, Греция
А также Метеоры в Греции — скалы и монастыри на них. С 1995 года комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Туризм
Это опасная страна? Что стоит узнать перед путешествием
 
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