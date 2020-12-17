https://ria.ru/20201217/turizm-1589540583.html

Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты

Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты

Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T02:05

2020-12-17T02:05

2020-12-17T02:05

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китай

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок "Ласточкино гнездо", сообщает Times of India. Эти храмы, монастыри, дома и замки расположены на краях утесов и скалистых гор. Некоторые из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до других можно добраться по дороге.К таким достопримечательностям отнесли комуну Сант-Агата-де-Готи в Италии. "На первый взгляд это место производит волшебное впечатление. В нем есть все прелести средневекового города, — поясняет издание. — Однако, изящно устроившаяся на вершине крутого отвесного утеса над ущельем, эта историческая жемчужина подарит вам ощущение оторванности от всего мира". Столп Кацхи в Грузии — это, вероятно, самая изолированная церковь в мире, находящаяся на сорокаметровой высоте на известняковом монолите. Расположена она примерно в 200 километрах к западу от Тбилиси. По слухам, местные жители могли только смотреть на таинственные руины в течение многих веков. В 1944 году альпинист Александр Джапаридзе совершил первое задокументированное восхождение на столп.В рейтинг попало и "Ласточкино гнездо" в Гаспре. "Красивый замок расположен в невероятном месте на берегу моря, — пишет издание. — Построенный в 1911 году, он даже сумел пережить землетрясение".В списке висячий храм в Китае, построенный более 1500 лет назад на склоне скалы недалеко от горы Хэншань в провинции Шаньси. Средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока на базальтовой колонне на северо-востоке страны и висящий на плато над пропастью. Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции, которая более тысячи лет стоит на вулканической плите. Чтобы добраться до нее, нужно подняться по 268 ступеням. А также Метеоры в Греции — скалы и монастыри на них. С 1995 года комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, китай, греция, республика крым, туризм, новости - туризм, юнеско, италия, испания