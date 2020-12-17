https://ria.ru/20201217/turizm-1589540583.html
Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты
Названы самые опасные и красивые места в мире, для тех, кто боится высоты
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:05
2020-12-17T02:05
2020-12-17T02:05
франция
китай
греция
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
юнеско
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589528883_0:63:2001:1188_1920x0_80_0_0_de0e179eff97efd0dcf69944d4ed3251.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок "Ласточкино гнездо", сообщает Times of India. Эти храмы, монастыри, дома и замки расположены на краях утесов и скалистых гор. Некоторые из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до других можно добраться по дороге.К таким достопримечательностям отнесли комуну Сант-Агата-де-Готи в Италии. "На первый взгляд это место производит волшебное впечатление. В нем есть все прелести средневекового города, — поясняет издание. — Однако, изящно устроившаяся на вершине крутого отвесного утеса над ущельем, эта историческая жемчужина подарит вам ощущение оторванности от всего мира". Столп Кацхи в Грузии — это, вероятно, самая изолированная церковь в мире, находящаяся на сорокаметровой высоте на известняковом монолите. Расположена она примерно в 200 километрах к западу от Тбилиси. По слухам, местные жители могли только смотреть на таинственные руины в течение многих веков. В 1944 году альпинист Александр Джапаридзе совершил первое задокументированное восхождение на столп.В рейтинг попало и "Ласточкино гнездо" в Гаспре. "Красивый замок расположен в невероятном месте на берегу моря, — пишет издание. — Построенный в 1911 году, он даже сумел пережить землетрясение".В списке висячий храм в Китае, построенный более 1500 лет назад на склоне скалы недалеко от горы Хэншань в провинции Шаньси. Средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока на базальтовой колонне на северо-востоке страны и висящий на плато над пропастью. Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции, которая более тысячи лет стоит на вулканической плите. Чтобы добраться до нее, нужно подняться по 268 ступеням. А также Метеоры в Греции — скалы и монастыри на них. С 1995 года комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html
франция
китай
греция
республика крым
италия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589528883_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_abc1c9dc552aede6eac68132bc97adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, китай, греция, республика крым, туризм, новости - туризм, юнеско, италия, испания
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, опасных для тех, кто боится высоты, но привлекательных для туристов, в него попал и крымский замок "Ласточкино гнездо", сообщает
Times of India.
Эти храмы, монастыри, дома и замки расположены на краях утесов и скалистых гор. Некоторые из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до других можно добраться по дороге.
К таким достопримечательностям отнесли комуну Сант-Агата-де-Готи в Италии. "На первый взгляд это место производит волшебное впечатление. В нем есть все прелести средневекового города, — поясняет издание. — Однако, изящно устроившаяся на вершине крутого отвесного утеса над ущельем, эта историческая жемчужина подарит вам ощущение оторванности от всего мира".
Столп Кацхи в Грузии — это, вероятно, самая изолированная церковь в мире, находящаяся на сорокаметровой высоте на известняковом монолите. Расположена она примерно в 200 километрах к западу от Тбилиси. По слухам, местные жители могли только смотреть на таинственные руины в течение многих веков. В 1944 году альпинист Александр Джапаридзе совершил первое задокументированное восхождение на столп.
В рейтинг попало и "Ласточкино гнездо" в Гаспре. "Красивый замок расположен в невероятном месте на берегу моря, — пишет издание. — Построенный в 1911 году, он даже сумел пережить землетрясение".
В списке висячий храм в Китае, построенный более 1500 лет назад на склоне скалы недалеко от горы Хэншань в провинции Шаньси.
Средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока на базальтовой колонне на северо-востоке страны и висящий на плато над пропастью.
Часовня Сен-Мишель д'Эгиль на юге Франции, которая более тысячи лет стоит на вулканической плите. Чтобы добраться до нее, нужно подняться по 268 ступеням.
А также Метеоры в Греции — скалы и монастыри на них. С 1995 года комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.