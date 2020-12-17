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Путин заверил, что цены снизят в ближайшее время
Путин заверил, что цены снизят в ближайшее время
Инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, надо было вовремя реагировать, теперь это сделают в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:00
2020-12-17T13:00
2020-12-17T17:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, надо было вовремя реагировать, теперь это сделают в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Инструменты (для снижения завышенных цен на товары) хорошо известны. Надо только вовремя было реагировать на это. Вот сейчас подписаны или должны быть подписаны соглашения между производителями и сетями - и производители снижают на определенный объем, и сети должны показать нам в рознице это снижение по базовым продуктам питания... Надеюсь, эта реакция будет в течение нескольких дней, недель - это точно", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, общество, экономика