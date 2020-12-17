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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/traty-1589724457.html
Путин рассказал о тратах средств из ФНБ
Путин рассказал о тратах средств из ФНБ
Общий объем средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые должны потратить в этом году, составляет 350 миллиардов рублей, из них 250 миллиардов... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:54
2020-12-17T16:19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
фонд национального благосостояния россии
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общий объем средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые должны потратить в этом году, составляет 350 миллиардов рублей, из них 250 миллиардов уже освоены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг."Общий объем средств, которые мы из ФНБ в этом году должны направить, составит 350 миллиардов рублей, 250 миллиардов - освоены", - сказал Путин.Он отметил, что речь идет о расходах бюджета на выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам и студентам медвузов и колледжей, поддержку пострадавших секторов экономики и крупных предприятий.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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фонд национального благосостояния россии, владимир путин, экономика

Путин рассказал о тратах средств из ФНБ

15:54 17.12.2020 (обновлено: 16:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общий объем средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые должны потратить в этом году, составляет 350 миллиардов рублей, из них 250 миллиардов уже освоены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
"Общий объем средств, которые мы из ФНБ в этом году должны направить, составит 350 миллиардов рублей, 250 миллиардов - освоены", - сказал Путин.
Он отметил, что речь идет о расходах бюджета на выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам и студентам медвузов и колледжей, поддержку пострадавших секторов экономики и крупных предприятий.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Фонд национального благосостояния РоссииВладимир ПутинЭкономика
 
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