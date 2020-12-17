https://ria.ru/20201217/tolchki-1589749495.html
Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике
Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике
Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:06
2020-12-17T17:06
2020-12-17T17:06
чили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_0:93:2074:1259_1920x0_80_0_0_3ca449aefa6d813187725126ce343cb1.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Чили.По данным ученых, необычная сейсмическая активность зафиксирована в антарктическом проливе Брансфилда. Ученые зафиксировали более 30 тысяч толчков магнитудой от 0,9 до 5,6 за трехмесячный период, начиная с конца августа. Наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре, когда происходило более тысячи толчков в день.Анализ самых мощных толчков позволил ученым прийти к выводу, что скорость расширения пролива Брансфилда значительно выросла: в конце августа скорость дрейфа острова Кинг-Джордж от Антарктического полуострова увеличилась с 8 миллиметров в год до 15 сантиметров в год.Ближе всего к эпицентру сейсмической активности находится аргентинская научно-исследовательская база Карлини.Ученые объясняют такого рода феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.
https://ria.ru/20201006/antarktika-1578437776.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_124:0:1911:1340_1920x0_80_0_0_6d4a69cae41c504163de9af4322a599e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Чили
.
По данным ученых, необычная сейсмическая активность зафиксирована в антарктическом проливе Брансфилда. Ученые зафиксировали более 30 тысяч толчков магнитудой от 0,9 до 5,6 за трехмесячный период, начиная с конца августа. Наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре, когда происходило более тысячи толчков в день.
Анализ самых мощных толчков позволил ученым прийти к выводу, что скорость расширения пролива Брансфилда значительно выросла: в конце августа скорость дрейфа острова Кинг-Джордж от Антарктического полуострова увеличилась с 8 миллиметров в год до 15 сантиметров в год.
Ближе всего к эпицентру сейсмической активности находится аргентинская научно-исследовательская база Карлини.
Ученые объясняют такого рода феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.