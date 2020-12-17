https://ria.ru/20201217/tolchki-1589749495.html

Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике

Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике

Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:06

2020-12-17T17:06

2020-12-17T17:06

чили

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Чили.По данным ученых, необычная сейсмическая активность зафиксирована в антарктическом проливе Брансфилда. Ученые зафиксировали более 30 тысяч толчков магнитудой от 0,9 до 5,6 за трехмесячный период, начиная с конца августа. Наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре, когда происходило более тысячи толчков в день.Анализ самых мощных толчков позволил ученым прийти к выводу, что скорость расширения пролива Брансфилда значительно выросла: в конце августа скорость дрейфа острова Кинг-Джордж от Антарктического полуострова увеличилась с 8 миллиметров в год до 15 сантиметров в год.Ближе всего к эпицентру сейсмической активности находится аргентинская научно-исследовательская база Карлини.Ученые объясняют такого рода феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.

https://ria.ru/20201006/antarktika-1578437776.html

чили

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чили, в мире