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Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике
Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике
Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:06
2020-12-17T17:06
чили
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Чили.По данным ученых, необычная сейсмическая активность зафиксирована в антарктическом проливе Брансфилда. Ученые зафиксировали более 30 тысяч толчков магнитудой от 0,9 до 5,6 за трехмесячный период, начиная с конца августа. Наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре, когда происходило более тысячи толчков в день.Анализ самых мощных толчков позволил ученым прийти к выводу, что скорость расширения пролива Брансфилда значительно выросла: в конце августа скорость дрейфа острова Кинг-Джордж от Антарктического полуострова увеличилась с 8 миллиметров в год до 15 сантиметров в год.Ближе всего к эпицентру сейсмической активности находится аргентинская научно-исследовательская база Карлини.Ученые объясняют такого рода феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.
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чили, в мире

Ученые выявили необычную сейсмическую активность в Антарктике

17:06 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч подземных толчков зафиксировано в Антарктике за три месяца, ученые считают такую сейсмическую активность необычной, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Чили.
По данным ученых, необычная сейсмическая активность зафиксирована в антарктическом проливе Брансфилда. Ученые зафиксировали более 30 тысяч толчков магнитудой от 0,9 до 5,6 за трехмесячный период, начиная с конца августа. Наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре, когда происходило более тысячи толчков в день.
Анализ самых мощных толчков позволил ученым прийти к выводу, что скорость расширения пролива Брансфилда значительно выросла: в конце августа скорость дрейфа острова Кинг-Джордж от Антарктического полуострова увеличилась с 8 миллиметров в год до 15 сантиметров в год.
Ближе всего к эпицентру сейсмической активности находится аргентинская научно-исследовательская база Карлини.
Ученые объясняют такого рода феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.
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