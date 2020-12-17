Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых детей, сообщает пресс-служба главы республики.
"Акция прошла сегодня в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. Рустам Минниханов снял с ёлки открытки с желаниями детей. Так, 13-летний Арслан мечтает о синтезаторе, 14-летняя Аделя мечтает о планшете, 7-летний Егор мечтает о большой машинке "Молния Маккуин", а 15-летний Роман мечтает о спортивной сумке для хоккея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к акции присоединились и главы муниципальных образований Татарстана, участвующие в съезде. Перед Новым годом исполнятся заветные мечты более 60 юных жителей республики.
Добровольческая акция "Елка желаний" будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие и сделать кого-то счастливее можно также онлайн – на сайте проекта: елкажеланий.рф. Обязательное условие участия – желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года. Заветные желания собирались с 16 ноября до 15 декабря на сайте проекта. Оставить заявки могли дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.
Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году он пообещал исполнить желания 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.