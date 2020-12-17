Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201217/tatarstan-1589645658.html
Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев
Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:55
2020-12-17T11:55
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
тульская область
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых детей, сообщает пресс-служба главы республики."Акция прошла сегодня в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. Рустам Минниханов снял с ёлки открытки с желаниями детей. Так, 13-летний Арслан мечтает о синтезаторе, 14-летняя Аделя мечтает о планшете, 7-летний Егор мечтает о большой машинке "Молния Маккуин", а 15-летний Роман мечтает о спортивной сумке для хоккея", - говорится в сообщении.Отмечается, что к акции присоединились и главы муниципальных образований Татарстана, участвующие в съезде. Перед Новым годом исполнятся заветные мечты более 60 юных жителей республики.Добровольческая акция "Елка желаний" будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие и сделать кого-то счастливее можно также онлайн – на сайте проекта: елкажеланий.рф. Обязательное условие участия – желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года. Заветные желания собирались с 16 ноября до 15 декабря на сайте проекта. Оставить заявки могли дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году он пообещал исполнить желания 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html
https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html
тульская область
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_18810e5069f6b4ed3a9079fdf7fd1309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам минниханов, владимир путин, тульская область, челябинская область, общество

Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев

11:55 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых детей, сообщает пресс-служба главы республики.
"Акция прошла сегодня в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. Рустам Минниханов снял с ёлки открытки с желаниями детей. Так, 13-летний Арслан мечтает о синтезаторе, 14-летняя Аделя мечтает о планшете, 7-летний Егор мечтает о большой машинке "Молния Маккуин", а 15-летний Роман мечтает о спортивной сумке для хоккея", - говорится в сообщении.
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 18:18Республика Татарстан
Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
Отмечается, что к акции присоединились и главы муниципальных образований Татарстана, участвующие в съезде. Перед Новым годом исполнятся заветные мечты более 60 юных жителей республики.
Добровольческая акция "Елка желаний" будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие и сделать кого-то счастливее можно также онлайн – на сайте проекта: елкажеланий.рф. Обязательное условие участия – желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года. Заветные желания собирались с 16 ноября до 15 декабря на сайте проекта. Оставить заявки могли дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.
Вид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль со смотровой площадки в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:00Республика Татарстан
Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма
Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году он пообещал исполнить желания 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановВладимир ПутинТульская областьЧелябинская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
Лента новостейМолния