https://ria.ru/20201217/tatarstan-1589645658.html

Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев

Минниханов исполнит новогодние мечты четверых юных татарстанцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:55

2020-12-17T11:55

2020-12-17T11:55

республика татарстан

рустам минниханов

владимир путин

тульская область

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg

КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с ёлки открытки с желаниями четверых детей, сообщает пресс-служба главы республики."Акция прошла сегодня в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. Рустам Минниханов снял с ёлки открытки с желаниями детей. Так, 13-летний Арслан мечтает о синтезаторе, 14-летняя Аделя мечтает о планшете, 7-летний Егор мечтает о большой машинке "Молния Маккуин", а 15-летний Роман мечтает о спортивной сумке для хоккея", - говорится в сообщении.Отмечается, что к акции присоединились и главы муниципальных образований Татарстана, участвующие в съезде. Перед Новым годом исполнятся заветные мечты более 60 юных жителей республики.Добровольческая акция "Елка желаний" будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие и сделать кого-то счастливее можно также онлайн – на сайте проекта: елкажеланий.рф. Обязательное условие участия – желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года. Заветные желания собирались с 16 ноября до 15 декабря на сайте проекта. Оставить заявки могли дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году он пообещал исполнить желания 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.

https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html

https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html

тульская область

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, владимир путин, тульская область, челябинская область, общество