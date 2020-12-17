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Тейлор Свифт рассказала, чем они занимались с бойфрендом на карантине
Тейлор Свифт рассказала, чем они занимались с бойфрендом на карантине
Тейлор Свифт рассказала, как они с бойфрендом Джо Элвином проводили время на карантине, сообщает EtCanada. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:45
2020-12-17T01:45
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, как они с бойфрендом Джо Элвином проводили время на карантине, сообщает EtCanada.Исполнительница записала два альбома во время пандемии: "Folklore" и "Evermore". В сочинении песен и музыки впервые принял участие ее нынешний бойфренд под псевдонимом Уильям Бауэри."Мы с Джо очень любим грустные песни. Музыка всегда была очень важна для нас обоих", - поделилась певица, отметив, что они неожиданно начали сочинять вместе.По ее словам, они и раньше много говорили о музыке и делились понравившимися треками. Очень часто Элвин показывал ей песни, которые потом становились ее любимыми.Но совместное творчество началось только во время пандемии. Певица считает, что без карантина они вряд ли стали бы соавторами: "Но я рада, что это произошло. И песней "Exile" (которую они написали вместе – Прим. ред.) я очень горжусь".Свифт также рассказала, что на карантине она не ходила в парикмахерскую: ей пришлось стать собственным стилистом, парикмахером и режиссером видеороликов.
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)

Тейлор Свифт рассказала, чем они занимались с бойфрендом на карантине

01:45 17.12.2020
 
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga AkmenТейлор Свифт и Джо Элвин
Тейлор Свифт и Джо Элвин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga Akmen
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, как они с бойфрендом Джо Элвином проводили время на карантине, сообщает EtCanada.
Исполнительница записала два альбома во время пандемии: "Folklore" и "Evermore". В сочинении песен и музыки впервые принял участие ее нынешний бойфренд под псевдонимом Уильям Бауэри.
"Мы с Джо очень любим грустные песни. Музыка всегда была очень важна для нас обоих", - поделилась певица, отметив, что они неожиданно начали сочинять вместе.
По ее словам, они и раньше много говорили о музыке и делились понравившимися треками. Очень часто Элвин показывал ей песни, которые потом становились ее любимыми.
Но совместное творчество началось только во время пандемии. Певица считает, что без карантина они вряд ли стали бы соавторами: "Но я рада, что это произошло. И песней "Exile" (которую они написали вместе – Прим. ред.) я очень горжусь".
Свифт также рассказала, что на карантине она не ходила в парикмахерскую: ей пришлось стать собственным стилистом, парикмахером и режиссером видеороликов.
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