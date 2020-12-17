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https://ria.ru/20201217/starr-1589773042.html
Ринго Старр выпустил песню и анонсировал альбом с участием Пола Маккартни
Ринго Старр выпустил песню и анонсировал альбом с участием Пола Маккартни
Бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом, в записи которого принимали участие Пол Маккартни, Дэйв Грол и Финнеас О’Коннелл,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:07
2020-12-17T19:38
культура
музыка
новости культуры
ринго старр (ричард старки)
пол маккартни
the beatles
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом, в записи которого принимали участие Пол Маккартни, Дэйв Грол и Финнеас О’Коннелл, сообщает NME.Над пластинкой "Zoom In" в составе пяти треков Ринго Старр работал у себя дома в период с апреля по октябрь текущего года. Один из треков под названием "Here’s to the nights" накануне появился в Сети. В написании текста приняла участие Дайан Уоррен."Когда Дайан показала мне слова, мне очень понравилось ощущение, которое они создают. Это композиция, которой хочется подпевать. Мне хотелось, чтобы она вышла до Нового года, эта хорошая песня для конца такого напряженного года", — поделился Ринго. Релиз "Zoom In" запланирован на 19 марта 2021 года на лейбле Universal.Предыдущий альбом исполнителя "What’s my name” увидел свет в 2019 году.
https://ria.ru/20201126/mccartney-1586271463.html
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музыка, новости культуры, ринго старр (ричард старки), пол маккартни, the beatles

Ринго Старр выпустил песню и анонсировал альбом с участием Пола Маккартни

19:07 17.12.2020 (обновлено: 19:38 17.12.2020)
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthРинго Старр и Пол Маккартни
Ринго Старр и Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом, в записи которого принимали участие Пол Маккартни, Дэйв Грол и Финнеас О’Коннелл, сообщает NME.
Над пластинкой "Zoom In" в составе пяти треков Ринго Старр работал у себя дома в период с апреля по октябрь текущего года.
Один из треков под названием "Here’s to the nights" накануне появился в Сети. В написании текста приняла участие Дайан Уоррен.
"Когда Дайан показала мне слова, мне очень понравилось ощущение, которое они создают. Это композиция, которой хочется подпевать. Мне хотелось, чтобы она вышла до Нового года, эта хорошая песня для конца такого напряженного года", — поделился Ринго.
Релиз "Zoom In" запланирован на 19 марта 2021 года на лейбле Universal.
Предыдущий альбом исполнителя "What’s my name” увидел свет в 2019 году.
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КультураМузыкаНовости культурыРинго Старр (Ричард Старки)Пол МаккартниThe Beatles
 
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