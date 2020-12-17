https://ria.ru/20201217/sredizemnomore-1589705962.html

Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными

Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными

Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:56

2020-12-17T14:56

2020-12-17T14:56

россия

майк помпео

средиземноморье

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что "Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах в регионе".Как отметил глава российской дипломатии, соответствующая манера есть у американцев и других западных стран-союзников США: публично обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать озвученное частью международной повестки дня. "Фактов нет ни одного", - подчеркнул Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/pompeo-1589469932.html

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средиземноморье

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россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, сша, в мире