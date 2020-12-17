Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/sredizemnomore-1589705962.html
Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными
Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными
Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:56
2020-12-17T14:56
россия
майк помпео
средиземноморье
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589696662_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_15520bb126800cb191c9131053ea9279.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что "Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах в регионе".Как отметил глава российской дипломатии, соответствующая манера есть у американцев и других западных стран-союзников США: публично обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать озвученное частью международной повестки дня. "Фактов нет ни одного", - подчеркнул Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/pompeo-1589469932.html
россия
средиземноморье
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589696662_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e30b9af8524edd79fbcdc6e517b61e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, сша, в мире

Лавров назвал обвинения США по Средиземноморью необоснованными

14:56 17.12.2020
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы разжигании конфликтов в Средиземноморье необоснованны, никаких фактов представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что "Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах в регионе".
Как отметил глава российской дипломатии, соответствующая манера есть у американцев и других западных стран-союзников США: публично обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать озвученное частью международной повестки дня. "Фактов нет ни одного", - подчеркнул Лавров.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:25Сказано в эфире
Дойти до глупости… Почему Помпео назвал Россию "реальным вызовом" для США
 
РоссияМайк ПомпеоСредиземноморьеСергей ЛавровСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
Лента новостейМолния