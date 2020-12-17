https://ria.ru/20201217/snv-3-1589755942.html

Путин прокомментировал заявление Байдена о готовности продлить СНВ-3

Путин прокомментировал заявление Байдена о готовности продлить СНВ-3

Нужно дождаться как заявление избранного президента США Джо Байдена о готовности продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:26

2020-12-17T17:26

2020-12-17T17:26

россия

договор снв-3

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно дождаться как заявление избранного президента США Джо Байдена о готовности продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет реализовано на практике, считает президент России Владимир Путин.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201216/vooruzheniya-1589478311.html

россия

сша

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россия, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, в мире