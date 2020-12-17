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Путин прокомментировал заявление Байдена о готовности продлить СНВ-3
Путин прокомментировал заявление Байдена о готовности продлить СНВ-3
Нужно дождаться как заявление избранного президента США Джо Байдена о готовности продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:26
2020-12-17T17:26
россия
договор снв-3
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно дождаться как заявление избранного президента США Джо Байдена о готовности продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет реализовано на практике, считает президент России Владимир Путин.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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россия, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин прокомментировал заявление Байдена о готовности продлить СНВ-3

17:26 17.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно дождаться как заявление избранного президента США Джо Байдена о готовности продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет реализовано на практике, считает президент России Владимир Путин.
"Все же слышали заявления избранного президента по поводу того, что целесообразно было бы продлить договор СНВ-3, посмотрим, во что это выльется на практике", - сказал Путин журналистам.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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РоссияДоговор СНВ-3Джо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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