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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html
Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии
Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии
Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:44
2020-12-17T17:11
дмитрий песков
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
сирия
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия - ключевая страна с точки зрения нормализации жизни в Сирии. Россия - это ключевая страна, которая помогла сирийскому народу освободить себя от международных террористов. Россия продолжает вместе с ООН и под ее эгидой прикладывать все усилия, чтобы политическое урегулирование в Сирии тоже наступило", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Работа ведётся, она будет продолжаться. Соответственно, уже в рамках Сирии будет найден и режим, наиболее благоприятный в рамках неделимого государства", - добавил он, отвечая на вопрос о "курдской проблеме".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, сирия, в мире

Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии

16:44 17.12.2020 (обновлено: 17:11 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия - ключевая страна с точки зрения нормализации жизни в Сирии. Россия - это ключевая страна, которая помогла сирийскому народу освободить себя от международных террористов. Россия продолжает вместе с ООН и под ее эгидой прикладывать все усилия, чтобы политическое урегулирование в Сирии тоже наступило", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Работа ведётся, она будет продолжаться. Соответственно, уже в рамках Сирии будет найден и режим, наиболее благоприятный в рамках неделимого государства", - добавил он, отвечая на вопрос о "курдской проблеме".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Дмитрий ПесковРоссияСирияВ мире
 
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