https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html

Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии

Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии

Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:44

2020-12-17T16:44

2020-12-17T17:11

дмитрий песков

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589684309_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_884e2dddeca4aff452cef92eee720fc1.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия - ключевая страна с точки зрения нормализации жизни в Сирии. Россия - это ключевая страна, которая помогла сирийскому народу освободить себя от международных террористов. Россия продолжает вместе с ООН и под ее эгидой прикладывать все усилия, чтобы политическое урегулирование в Сирии тоже наступило", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Работа ведётся, она будет продолжаться. Соответственно, уже в рамках Сирии будет найден и режим, наиболее благоприятный в рамках неделимого государства", - добавил он, отвечая на вопрос о "курдской проблеме".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, сирия, в мире