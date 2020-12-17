https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html
Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии
Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии
Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:44
2020-12-17T16:44
2020-12-17T17:11
дмитрий песков
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589684309_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_884e2dddeca4aff452cef92eee720fc1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия - ключевая страна в процессе нормализации жизни в Сирии, продолжает вместе с ООН прикладывать усилия для политического урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия - ключевая страна с точки зрения нормализации жизни в Сирии. Россия - это ключевая страна, которая помогла сирийскому народу освободить себя от международных террористов. Россия продолжает вместе с ООН и под ее эгидой прикладывать все усилия, чтобы политическое урегулирование в Сирии тоже наступило", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Работа ведётся, она будет продолжаться. Соответственно, уже в рамках Сирии будет найден и режим, наиболее благоприятный в рамках неделимого государства", - добавил он, отвечая на вопрос о "курдской проблеме".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589684309_78:0:2190:1583_1920x0_80_0_0_cf55ef2bf209e7681bc4c436f7d9a8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сирия, в мире