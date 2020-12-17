https://ria.ru/20201217/sber-1589622538.html

Ноябрь стал удачным месяцем для ПИФов Сбера

Ноябрь стал удачным месяцем для ПИФов Сбера

Открытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами в ноябре показали одни из лучших результатов по доходности и привлечениям среди крупнейших ПИФов... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:14

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МОСКВА, 17 дек - АО "Сбербанк Управление Активами". Открытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами в ноябре показали одни из лучших результатов по доходности и привлечениям среди крупнейших ПИФов России, по данным портала Investfunds."Ноябрь стал довольно успешным для фондовых рынков, и наши ПИФы сполна использовали имеющиеся возможности, показав отличный результат. Также хочу отметить растущий интерес россиян к российским биржевым ПИФам: наши биржевые фонды уже не первый месяц в лидерах по объёму вложений от частных инвесторов. Биржевые ПИФы позволяют вложиться в готовый качественный набор ценных бумаг при низком уровне затрат. Это эффективный инструмент и для продвинутых, и для начинающих инвесторов", - считает исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Василий Илларионов.В течение всего года ПИФы Сбер Управление Активами показывают высокие результаты по доходности и уже стали постоянными участниками рейтинга топ-10 самых доходных фондов. По итогам ноября в него вошли два ПИФа - пай фонда "Европа" и пай фонда "Финансовый сектор".Пай фонда "Европа" включает акции крупнейших европейских компаний из индекса EURO STOXX50®, среди которых SAP, Unilever, Phillips и другие. Вложения осуществляются с помощью покупки паёв (акций) инвестиционного фонда EURO STOXX50® UCITS ETF (DR).Пай фонда "Финансовый сектор" состоит из акций российских и международных банков, страховых и финансовых компаний: JP Morgan, Allianz, Morgan Stanley и других.ПИФы Сбер Управление Активами традиционно пользуются высоким спросом среди россиян. Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев в этом отношении: сразу четыре фонда компании вошли в топ-10 по объёму вложенных средств: биржевой фонд "Индекс МосБиржи государственных облигаций" - 2,3 миллиарда рублей. Повторяет структуру одноимённого индекса, включая наиболее привлекательные выпуски гособлигаций; биржевой фонд "Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций" - 2,2 миллиарда рублей. Включает в себя наиболее привлекательные выпуски облигаций крупнейших российских компаний; фонд "Долларовые облигации" - 644 миллиона рублей. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления "Долларовые облигации" (ранее "Российские облигации (USD)"), в которую входят долларовые облигации крупнейших российских компаний; фонд "Ответственные инвестиции" - 593 миллиона рублей. Новичок в рейтинге, этот фонд был создан в сентябре 2020 года. Он вкладывает в акции российских компаний, соответствующих принципам ESG (Environmental, Social and Governance - окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), а также входящих в "Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто".В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по доходности и притокам ОПИФ и БПИФ со стоимостью чистых активов более 100 миллионов рублей за период с 1 по 30 ноября 2020 года.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы