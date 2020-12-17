https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589720899.html

Путин прокомментировал санкции против Кадырова

Путин прокомментировал санкции против Кадырова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова: он защищает интересы не только республики, но РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:43

2020-12-17T15:43

2020-12-17T16:02

ахмат кадыров (политик)

великобритания

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова: он защищает интересы не только республики, но и всей страны, поэтому и является целью для оппонентов России.Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения."Разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. Поэтому он - одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного", - сказал Путин."Я знаю, что и Рамзан Ахматович относится к этому философски. У меня некоторые мои близкие связи, друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники даже обижаются на наших партнеров, если против них нет никаких санкций. Говорят: как же так? Это заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не заводят санкции, чтобы показать, что мы имеем какие-то особенные отношения с нашими партнерами", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/kadyrov-1588679582.html

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589699093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмат кадыров (политик), великобритания, сша, владимир путин, рамзан кадыров, в мире