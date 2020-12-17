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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589720899.html
Путин прокомментировал санкции против Кадырова
Путин прокомментировал санкции против Кадырова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова: он защищает интересы не только республики, но РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:43
2020-12-17T16:02
ахмат кадыров (политик)
великобритания
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова: он защищает интересы не только республики, но и всей страны, поэтому и является целью для оппонентов России.Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения."Разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. Поэтому он - одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного", - сказал Путин."Я знаю, что и Рамзан Ахматович относится к этому философски. У меня некоторые мои близкие связи, друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники даже обижаются на наших партнеров, если против них нет никаких санкций. Говорят: как же так? Это заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не заводят санкции, чтобы показать, что мы имеем какие-то особенные отношения с нашими партнерами", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/kadyrov-1588679582.html
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ахмат кадыров (политик), великобритания, сша, владимир путин, рамзан кадыров, в мире

Путин прокомментировал санкции против Кадырова

15:43 17.12.2020 (обновлено: 16:02 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова: он защищает интересы не только республики, но и всей страны, поэтому и является целью для оппонентов России.
Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:00
Еще аукнутся: Кадыров назвал "дебилизмом" новые санкции США против РФ
В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения.
"Разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. Поэтому он - одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного", - сказал Путин.
"Я знаю, что и Рамзан Ахматович относится к этому философски. У меня некоторые мои близкие связи, друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники даже обижаются на наших партнеров, если против них нет никаких санкций. Говорят: как же так? Это заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не заводят санкции, чтобы показать, что мы имеем какие-то особенные отношения с нашими партнерами", - добавил президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Ахмат Кадыров (политик)ВеликобританияСШАВладимир ПутинРамзан КадыровВ мире
 
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