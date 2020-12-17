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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589663018.html
Путин призвал снять санкции с испытывающих трудности из-за пандемии стран
Путин призвал снять санкции с испытывающих трудности из-за пандемии стран
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:50
2020-12-17T13:07
здоровье - общество
китай
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса."Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике - и внутри своих стран, и во внешней политике - надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей - вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Президент также подчеркнул, что у России развивается сотрудничество со многими странами, в том числе и с Китаем, "и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, китай, коронавирус covid-19, россия, владимир путин

Путин призвал снять санкции с испытывающих трудности из-за пандемии стран

12:50 17.12.2020 (обновлено: 13:07 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса.
"Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике - и внутри своих стран, и во внешней политике - надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей - вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Президент также подчеркнул, что у России развивается сотрудничество со многими странами, в том числе и с Китаем, "и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Здоровье - ОбществоКитайКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Путин
 
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