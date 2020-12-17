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Путин призвал снять санкции с испытывающих трудности из-за пандемии стран

Путин призвал снять санкции с испытывающих трудности из-за пандемии стран

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:50

2020-12-17T12:50

2020-12-17T13:07

здоровье - общество

китай

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса."Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике - и внутри своих стран, и во внешней политике - надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей - вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Президент также подчеркнул, что у России развивается сотрудничество со многими странами, в том числе и с Китаем, "и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

китай

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, китай, коронавирус covid-19, россия, владимир путин