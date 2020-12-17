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Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт
Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт
Избранный президент Молдавии Майя Санду рискует испортить ситуацию с приднестровским урегулированием, если будет настаивать на выводе российских миротворцев из... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:00
2020-12-17T16:00
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду рискует испортить ситуацию с приднестровским урегулированием, если будет настаивать на выводе российских миротворцев из региона и ставить РФ жесткие условия, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Санду недавно заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и переформатировании миротворческой операции в гражданскую миссию. Президент России Владимир Путин, обращаясь к Санду по случаю ее избрания на пост главы государства, пожелал ей успехов и всего доброго, но отметил, что ничего нового в своих заявлениях о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья она не сказала. Он заявил, что РФ поддерживает вывод миротворцев из Приднестровья, но он должен произойти тогда, когда для этого созреют условия.По его словам, у избранного президента Молдавии гораздо меньше рычагов влияния на ситуацию с Приднестровьем, чем было у ее предшественника, действующего главы государства Игоря Додона. Из-за этого возникают сомнения, что она действительно хочет создать условия для вывода миротворцев, поскольку это требует прогресса в урегулировании конфликта.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201217/sandu-1589703025.html
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майя санду, игорь додон, владимир путин, румыния, молдавия, ссср, в мире

Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт

16:00 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду рискует испортить ситуацию с приднестровским урегулированием, если будет настаивать на выводе российских миротворцев из региона и ставить РФ жесткие условия, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Санду недавно заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и переформатировании миротворческой операции в гражданскую миссию. Президент России Владимир Путин, обращаясь к Санду по случаю ее избрания на пост главы государства, пожелал ей успехов и всего доброго, но отметил, что ничего нового в своих заявлениях о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья она не сказала. Он заявил, что РФ поддерживает вывод миротворцев из Приднестровья, но он должен произойти тогда, когда для этого созреют условия.
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"Позиция Санду характерна для правых сил в Молдавии, которые требуют вывода военных и миротворцев из Приднестровья. Пока у России нет особых ожиданий в этой области, поскольку Санду не может сейчас способствовать процессу урегулирования, мне кажется, что Россия не будет очень сильно сердиться, когда она будет повторять свои заявления. Ожидается, что Санду хотя бы не ухудшит нынешнюю ситуацию, не будет нагнетать обстановку и радикализировать отношение Кишинева к этому вопросу", - заявил Чуря.
По его словам, у избранного президента Молдавии гораздо меньше рычагов влияния на ситуацию с Приднестровьем, чем было у ее предшественника, действующего главы государства Игоря Додона. Из-за этого возникают сомнения, что она действительно хочет создать условия для вывода миротворцев, поскольку это требует прогресса в урегулировании конфликта.
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"Самое опасное произойдет в том случае, если Санду будет просто идти на поводу у западных сил и начнет специально нагнетать обстановку, ставя перед РФ очень жесткие условия. Пока за ней подобного не было замечено, она ведет себя осторожно, но подобный вариант нельзя исключать, - подчеркнул эксперт.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
 
Майя СандуИгорь ДодонВладимир ПутинРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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