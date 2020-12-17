https://ria.ru/20201217/sandu-1589726662.html

Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт

Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт

Избранный президент Молдавии Майя Санду рискует испортить ситуацию с приднестровским урегулированием, если будет настаивать на выводе российских миротворцев из... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:00

2020-12-17T16:00

2020-12-17T16:00

майя санду

игорь додон

владимир путин

румыния

молдавия

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584827446_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_2bf31fb98f34e4ca03d9f6dda9579a74.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду рискует испортить ситуацию с приднестровским урегулированием, если будет настаивать на выводе российских миротворцев из региона и ставить РФ жесткие условия, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Санду недавно заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и переформатировании миротворческой операции в гражданскую миссию. Президент России Владимир Путин, обращаясь к Санду по случаю ее избрания на пост главы государства, пожелал ей успехов и всего доброго, но отметил, что ничего нового в своих заявлениях о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья она не сказала. Он заявил, что РФ поддерживает вывод миротворцев из Приднестровья, но он должен произойти тогда, когда для этого созреют условия.По его словам, у избранного президента Молдавии гораздо меньше рычагов влияния на ситуацию с Приднестровьем, чем было у ее предшественника, действующего главы государства Игоря Додона. Из-за этого возникают сомнения, что она действительно хочет создать условия для вывода миротворцев, поскольку это требует прогресса в урегулировании конфликта.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201217/sandu-1589703025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/dodon-1588733276.html

румыния

молдавия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, владимир путин, румыния, молдавия, ссср, в мире