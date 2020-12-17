https://ria.ru/20201217/samozanyatye-1589735669.html

Власти рассматривают возможность дополнительной поддержки самозанятых

Власти рассматривают возможность дополнительной поддержки самозанятых

Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:24

2020-12-17T16:24

2020-12-17T16:38

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет - а она, конечно, наверное, возникнет, - будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589724227.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика