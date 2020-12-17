https://ria.ru/20201217/samozanyatye-1589735669.html
Власти рассматривают возможность дополнительной поддержки самозанятых
Власти рассматривают возможность дополнительной поддержки самозанятых
Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:24
2020-12-17T16:24
2020-12-17T16:38
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет - а она, конечно, наверное, возникнет, - будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589724227.html
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владимир путин, экономика