https://ria.ru/20201217/ruzvelt-1589632733.html

Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США

Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США

Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:03

2020-12-17T11:03

2020-12-17T11:03

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на геополитической карте, обеспечив единоличное доминирование Америки, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим."Рузвельт имеет далеко идущие планы в целях обеспечения выигрыша войны и доминирующей роли США при заключении мира. Он планирует добиться вооруженного перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.Как указывал Зарубин, США достаточно сильны, "чтобы полностью вытеснить Англию из Южной Америки". "План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франклин рузвельт, великобритания, ссср, сша, в мире