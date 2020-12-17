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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201217/ruzvelt-1589632733.html
Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США
Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США
Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:03
2020-12-17T11:03
75 лет великой победы
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
франклин рузвельт
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сша
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на геополитической карте, обеспечив единоличное доминирование Америки, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим."Рузвельт имеет далеко идущие планы в целях обеспечения выигрыша войны и доминирующей роли США при заключении мира. Он планирует добиться вооруженного перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.Как указывал Зарубин, США достаточно сильны, "чтобы полностью вытеснить Англию из Южной Америки". "План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франклин рузвельт, великобритания, ссср, сша, в мире

Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США

11:03 17.12.2020
 
© AP PhotoИосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на геополитической карте, обеспечив единоличное доминирование Америки, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Пресс-бюро СВР
Рассекреченный документ разведки
"Рузвельт имеет далеко идущие планы в целях обеспечения выигрыша войны и доминирующей роли США при заключении мира. Он планирует добиться вооруженного перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.
"Рузвельт считает, что Америка может контролировать политику обеих этих стран. С Англией Америка может справиться (на) основании того, что позиция Черчилля в руководящих английских кругах слаба и (в) важнейших вопросах ведения войны и планов на будущее Черчилль подчиняется решению Рузвельта", - отмечал Максим.
Как указывал Зарубин, США достаточно сильны, "чтобы полностью вытеснить Англию из Южной Америки". "План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 10:5775 лет Великой Победы
СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
 
75 лет Великой ПобедыРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Франклин РузвельтВеликобританияСССРСШАВ мире
 
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