Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США
© AP PhotoИосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945
© AP Photo
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Англию на геополитической карте, обеспечив единоличное доминирование Америки, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
Рассекреченный документ разведки
"Рузвельт имеет далеко идущие планы в целях обеспечения выигрыша войны и доминирующей роли США при заключении мира. Он планирует добиться вооруженного перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.
"Рузвельт считает, что Америка может контролировать политику обеих этих стран. С Англией Америка может справиться (на) основании того, что позиция Черчилля в руководящих английских кругах слаба и (в) важнейших вопросах ведения войны и планов на будущее Черчилль подчиняется решению Рузвельта", - отмечал Максим.
Как указывал Зарубин, США достаточно сильны, "чтобы полностью вытеснить Англию из Южной Америки". "План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и других.