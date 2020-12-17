https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html

Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина

Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина

Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:55

2020-12-17T16:55

2020-12-17T17:12

иван сафронов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

африка

сша

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ Владимир Путин.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201217/safronov-1589740692.html

москва

африка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность" ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ 2020-12-17T16:55 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, дмитрий рогозин, владимир путин