Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина
16:55 17.12.2020 (обновлено: 17:12 17.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чушь собачья... На Рогозина, чего на него давить, он чиновник. Сегодня работает, работает хорошо - пускай дальше работает, не хочет работать или работает плохо - поменяем его. Здесь ничего такого особенного нет", - заявил Путин во время пресс-подхода.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.