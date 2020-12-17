Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html
Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина
Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина
Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:55
2020-12-17T17:12
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
африка
сша
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ Владимир Путин.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201217/safronov-1589740692.html
москва
африка
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность"
ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ
2020-12-17T16:55
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_4fa0c4ce0b929b499f2e1650517cfe69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, дмитрий рогозин, владимир путин

Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина

16:55 17.12.2020 (обновлено: 17:12 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело в отношении экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не является давлением на главу корпорации Дмитрия Рогозина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чушь собачья... На Рогозина, чего на него давить, он чиновник. Сегодня работает, работает хорошо - пускай дальше работает, не хочет работать или работает плохо - поменяем его. Здесь ничего такого особенного нет", - заявил Путин во время пресс-подхода.

Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов после заседания Лефортовского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 16:37Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Песков прокомментировал слова Путина о Сафронове
 
Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАфрикаСШАДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияДмитрий РогозинВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
08:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
Лента новостейМолния