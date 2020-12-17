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Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России
Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России
История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:03
2020-12-17T17:03
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир мединский
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его безопасности, в том числе в ходе военных сражений - например, во время Куликовской битвы, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.А в 1380 году, накануне Куликовской битвы, князь Московский Дмитрий отправил к Мамаю, как указано в летописи, "хитрого мужа боярина Захария", который тщательно и тайно выведал об измене князя Олега Рязанского, а также о другом союзнике Мамая – великом князе литовском Ягайло, заметил Мединский."Поэтому Служба внешней разведки базируется на всей огромной истории России", - резюмировал он.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир мединский, общество

Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России

17:03 17.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его безопасности, в том числе в ходе военных сражений - например, во время Куликовской битвы, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, летопись разведывательного дела России уходит вглубь веков. "В 1654 году Алексей Михайлович официально создал при себе Приказ тайных дел, в практику были введены секретные шифры для переписки", - сказал Мединский, выступивший в четверг в Государственном центральном музее современной истории России на открытии выставки "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее".

А в 1380 году, накануне Куликовской битвы, князь Московский Дмитрий отправил к Мамаю, как указано в летописи, "хитрого мужа боярина Захария", который тщательно и тайно выведал об измене князя Олега Рязанского, а также о другом союзнике Мамая – великом князе литовском Ягайло, заметил Мединский.
"Поэтому Служба внешней разведки базируется на всей огромной истории России", - резюмировал он.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир МединскийОбщество
 
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