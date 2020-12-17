https://ria.ru/20201217/razvedka-1589748151.html

Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России

Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России

История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:03

2020-12-17T17:03

2020-12-17T17:03

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его безопасности, в том числе в ходе военных сражений - например, во время Куликовской битвы, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.А в 1380 году, накануне Куликовской битвы, князь Московский Дмитрий отправил к Мамаю, как указано в летописи, "хитрого мужа боярина Захария", который тщательно и тайно выведал об измене князя Олега Рязанского, а также о другом союзнике Мамая – великом князе литовском Ягайло, заметил Мединский."Поэтому Служба внешней разведки базируется на всей огромной истории России", - резюмировал он.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир мединский, общество