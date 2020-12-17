Мединский рассказал о многовековой истории внешней разведки России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. История России на протяжении многих веков была неразрывно связана с добыванием тайной информации, необходимой для развития государства и обеспечения его безопасности, в том числе в ходе военных сражений - например, во время Куликовской битвы, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
По его словам, летопись разведывательного дела России уходит вглубь веков. "В 1654 году Алексей Михайлович официально создал при себе Приказ тайных дел, в практику были введены секретные шифры для переписки", - сказал Мединский, выступивший в четверг в Государственном центральном музее современной истории России на открытии выставки "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее".
А в 1380 году, накануне Куликовской битвы, князь Московский Дмитрий отправил к Мамаю, как указано в летописи, "хитрого мужа боярина Захария", который тщательно и тайно выведал об измене князя Олега Рязанского, а также о другом союзнике Мамая – великом князе литовском Ягайло, заметил Мединский.
"Поэтому Служба внешней разведки базируется на всей огромной истории России", - резюмировал он.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.