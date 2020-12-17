https://ria.ru/20201217/putin-prochel-pismo-zhitelya-ryazani-gde-dengi-1589694754.html
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.
2020-12-17T14:22
2020-12-17T14:22
2020-12-17T14:20
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Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.
2020-12-17T14:22
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PT1M28S
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видео, видео, владимир путин
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.
2020-12-17T14:22
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PT1M28S
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.