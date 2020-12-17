Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"

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Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.