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https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html
Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции
Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.
2020-12-17T16:25
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большая пресс-конференция владимира путина
конституция рф
видео
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По словам главы государства, Конституция принималась в 1993 году в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице России в Москве", но теперь "другая ситуация" и многие социальные гарантии можно зафиксировать в рамках основного закона.
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4.7
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Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции
Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции
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видео, большая пресс-конференция владимира путина, конституция рф, видео
Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.
2020-12-17T16:25
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Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции

16:25 17.12.2020 (обновлено: 17:07 17.12.2020)
 
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.
По словам главы государства, Конституция принималась в 1993 году в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице России в Москве", но теперь "другая ситуация" и многие социальные гарантии можно зафиксировать в рамках основного закона.
 
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаКонституция РФВидео
 
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