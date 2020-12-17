https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html

Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции

Путин объяснил, в чем смысл поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.

2020-12-17T16:25

2020-12-17T16:25

2020-12-17T17:07

большая пресс-конференция владимира путина

конституция рф

видео

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По словам главы государства, Конституция принималась в 1993 году в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице России в Москве", но теперь "другая ситуация" и многие социальные гарантии можно зафиксировать в рамках основного закона.

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2020

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Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции 2020-12-17T16:25 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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