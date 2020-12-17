https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html

Путин оценил отношения России и Украины

Путин оценил отношения России и Украины

Перспективы развития отношений Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:29

2020-12-17T13:29

2020-12-17T13:36

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

москва

киев

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Перспективы развития отношений Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной: это в значительной степени зависит от украинских властей", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Я сейчас не скажу - от Украины. От украинских властей", - подчеркнул он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/donbass-1589590270.html

москва

киев

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владимир путин, москва, киев, в мире