https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html
Путин оценил отношения России и Украины
Путин оценил отношения России и Украины
Перспективы развития отношений Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:29
2020-12-17T13:29
2020-12-17T13:36
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Перспективы развития отношений Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной: это в значительной степени зависит от украинских властей", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Я сейчас не скажу - от Украины. От украинских властей", - подчеркнул он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, москва, киев, в мире