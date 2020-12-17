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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589629937.html
Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции Путина
Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции Путина
Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:51
2020-12-17T10:51
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.В этот раз в Центре международной торговли (ЦМТ) нет ставших привычными за последние годы очередей за бейджами, толкотни на входе на проверку. Не сражаются журналисты и за возможность первыми попасть в зал, где будет проходить пресс-конференция. Да и сам зал выглядит по-другому.Дело не только в оранжевом оформлении (в прошлом году цвета были синие), но и числе кресел. Если раньше это были целые ряды мест, теперь стулья тоже соблюдают "социальную дистанцию" - журналисты будут сидеть в 1,5 метра друг от друга.Нет и традиционного стола для президента - он выйдет на связь из Ново-Огарево, где уже организована специальная студия. Из "доковидных" времён остался высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он будет управлять пресс-конференцией, как и раньше, из ЦМТ.На связь выйдут также журналисты из всех федеральных округов России, за полтора часа до начала пресс-конференции с ними была проверена связь, многие представители региональных СМИ уже заняли своё место.
https://ria.ru/20201217/putin-1589618686.html
РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин

Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции Путина

10:51 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
В этот раз в Центре международной торговли (ЦМТ) нет ставших привычными за последние годы очередей за бейджами, толкотни на входе на проверку. Не сражаются журналисты и за возможность первыми попасть в зал, где будет проходить пресс-конференция. Да и сам зал выглядит по-другому.
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Дело не только в оранжевом оформлении (в прошлом году цвета были синие), но и числе кресел. Если раньше это были целые ряды мест, теперь стулья тоже соблюдают "социальную дистанцию" - журналисты будут сидеть в 1,5 метра друг от друга.
Нет и традиционного стола для президента - он выйдет на связь из Ново-Огарево, где уже организована специальная студия. Из "доковидных" времён остался высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он будет управлять пресс-конференцией, как и раньше, из ЦМТ.
На связь выйдут также журналисты из всех федеральных округов России, за полтора часа до начала пресс-конференции с ними была проверена связь, многие представители региональных СМИ уже заняли своё место.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир Путин
 
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