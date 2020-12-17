https://ria.ru/20201217/putin-1589629937.html

Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции Путина

Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции Путина

Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:51

2020-12-17T10:51

2020-12-17T10:51

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия внесла коррективы в проведение итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.В этот раз в Центре международной торговли (ЦМТ) нет ставших привычными за последние годы очередей за бейджами, толкотни на входе на проверку. Не сражаются журналисты и за возможность первыми попасть в зал, где будет проходить пресс-конференция. Да и сам зал выглядит по-другому.Дело не только в оранжевом оформлении (в прошлом году цвета были синие), но и числе кресел. Если раньше это были целые ряды мест, теперь стулья тоже соблюдают "социальную дистанцию" - журналисты будут сидеть в 1,5 метра друг от друга.Нет и традиционного стола для президента - он выйдет на связь из Ново-Огарево, где уже организована специальная студия. Из "доковидных" времён остался высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он будет управлять пресс-конференцией, как и раньше, из ЦМТ.На связь выйдут также журналисты из всех федеральных округов России, за полтора часа до начала пресс-конференции с ними была проверена связь, многие представители региональных СМИ уже заняли своё место.

https://ria.ru/20201217/putin-1589618686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин