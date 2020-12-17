https://ria.ru/20201217/publikatsii-1589673246.html

Путин назвал публикации о себе информационным противоборством

Путин назвал публикации о себе информационным противоборством

Президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние публикации про него, заявил, что информационное противоборство всегда было и будет, тут нет ничего... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:17

2020-12-17T13:17

2020-12-17T13:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние публикации про него, заявил, что информационное противоборство всегда было и будет, тут нет ничего удивительного."По поводу того, что эти вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет - они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит. Они были и раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом - в каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе и, к сожалению, у нас в стране тоже", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Там как только меня с какими клыками тогда не рисовали, я это все хорошо помню, но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там за бугром", - подчеркнул глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество