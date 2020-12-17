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Путин назвал публикации о себе информационным противоборством
Путин назвал публикации о себе информационным противоборством
Президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние публикации про него, заявил, что информационное противоборство всегда было и будет, тут нет ничего... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:17
2020-12-17T13:17
2020-12-17T13:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние публикации про него, заявил, что информационное противоборство всегда было и будет, тут нет ничего удивительного."По поводу того, что эти вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет - они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит. Они были и раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом - в каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе и, к сожалению, у нас в стране тоже", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Там как только меня с какими клыками тогда не рисовали, я это все хорошо помню, но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там за бугром", - подчеркнул глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, комментируя недавние публикации про него, заявил, что информационное противоборство всегда было и будет, тут нет ничего удивительного.
"По поводу того, что эти вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет - они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит. Они были и раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом - в каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе и, к сожалению, у нас в стране тоже", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Там как только меня с какими клыками тогда не рисовали, я это все хорошо помню, но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там за бугром", - подчеркнул глава государства.