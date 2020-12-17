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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/privivka-1589658443.html
Путин сообщил, что пока не привился от коронавируса
Путин сообщил, что пока не привился от коронавируса
Россиянам стоит внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин. Он указал на важность... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:37
2020-12-17T13:19
здоровье - общество
общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россиянам стоит внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин. Он указал на важность вакцинации от COVID-19, сам глава государства пока не делал прививку."Необходимо, то, что я слышу от специалистов, необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками, скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые - что это должна быть разница как минимум в четыре недели", - добавил он.Президент РФ также отметил необходимость массовой вакцинации для создания популяционного иммунитета. "По поводу необходимости массовой вакцинации, я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, – это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет, и, повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", - заключил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин объяснил, почему пока не вакцинировался
Путин объяснил, почему пока не вакцинировался: «Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины ещё не добрались. Я повторяю ещё раз: я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным» Российская вакцина от COVID-19 показана людям от 18 до 60 лет
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин сообщил, что пока не привился от коронавируса

12:37 17.12.2020 (обновлено: 13:19 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россиянам стоит внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин. Он указал на важность вакцинации от COVID-19, сам глава государства пока не делал прививку.

"Я всех призываю самым внимательным образом относиться ... к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и для таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Необходимо, то, что я слышу от специалистов, необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками, скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые - что это должна быть разница как минимум в четыре недели", - добавил он.
Президент РФ также отметил необходимость массовой вакцинации для создания популяционного иммунитета. "По поводу необходимости массовой вакцинации, я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, – это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет, и, повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", - заключил он.
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