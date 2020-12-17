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Жители Сахалина смогут записаться на прививку от COVID-19
Жители Сахалина смогут записаться на прививку от COVID-19
Жители Сахалинской области со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:00
2020-12-17T15:00
2020-12-17T15:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек - РИА Новости. Жители Сахалинской области со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.Вакцинация врачей, учителей, социальных работников и сотрудников автотранспортных предприятий продолжается на островах уже несколько недель."Считаю, что именно вакцинация оборвет нам эту волну заболеваемости. Это очень хорошо, что мы имеем возможность воспользоваться препаратом. По себе могу сказать – уже прошло полтора месяца с момента, когда я вакцинировалась. Перенесла прививку достаточно хорошо. С минимальными проявлениями в виде болезненности на месте инъекций и несильной головной болью. Прошло все за несколько часов", - приводит пресс-служба слова главного внештатного инфекциониста регионального минздрава Оксаны Солониной.По данным оперативного штаба на 17 декабря в Сахалинской области 13 831 случаев заболевания (+140 за сутки), 10 678 человек выписаны с выздоровлением, 12 умерших, 3 141 человек проходят лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалинская область, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек - РИА Новости.
Жители Сахалинской области
со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Жители Сахалинской области уже на следующей неделе смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. Первая крупная партия препарата "Спутник V", предназначенная для этих целей, прибудет в островной регион до конца года. На Сахалин и Курилы доставят более двух тысяч доз", - говорится в сообщении.
Вакцинация врачей, учителей, социальных работников и сотрудников автотранспортных предприятий продолжается на островах уже несколько недель.
"Считаю, что именно вакцинация оборвет нам эту волну заболеваемости. Это очень хорошо, что мы имеем возможность воспользоваться препаратом. По себе могу сказать – уже прошло полтора месяца с момента, когда я вакцинировалась. Перенесла прививку достаточно хорошо. С минимальными проявлениями в виде болезненности на месте инъекций и несильной головной болью. Прошло все за несколько часов", - приводит пресс-служба слова главного внештатного инфекциониста регионального минздрава Оксаны Солониной.
По данным оперативного штаба на 17 декабря в Сахалинской области 13 831 случаев заболевания (+140 за сутки), 10 678 человек выписаны с выздоровлением, 12 умерших, 3 141 человек проходят лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф