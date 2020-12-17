https://ria.ru/20201217/privika-1589707382.html

Жители Сахалина смогут записаться на прививку от COVID-19

Жители Сахалина смогут записаться на прививку от COVID-19

Жители Сахалинской области со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:00

2020-12-17T15:00

2020-12-17T15:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сахалинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589567432_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_668a0e713dfd51771cabf91e168f77bd.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек - РИА Новости. Жители Сахалинской области со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.Вакцинация врачей, учителей, социальных работников и сотрудников автотранспортных предприятий продолжается на островах уже несколько недель."Считаю, что именно вакцинация оборвет нам эту волну заболеваемости. Это очень хорошо, что мы имеем возможность воспользоваться препаратом. По себе могу сказать – уже прошло полтора месяца с момента, когда я вакцинировалась. Перенесла прививку достаточно хорошо. С минимальными проявлениями в виде болезненности на месте инъекций и несильной головной болью. Прошло все за несколько часов", - приводит пресс-служба слова главного внештатного инфекциониста регионального минздрава Оксаны Солониной.По данным оперативного штаба на 17 декабря в Сахалинской области 13 831 случаев заболевания (+140 за сутки), 10 678 человек выписаны с выздоровлением, 12 умерших, 3 141 человек проходят лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалинская область, общество