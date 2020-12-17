https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589768443.html

Песков назвал онлайн формат пресс конференции Путина вынужденным

Песков назвал онлайн формат пресс конференции Путина вынужденным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вынужденным видеоформат большой пресс конференции Владимира Путина, по его словам, "настоящий" формат... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:05

2020-12-17T18:05

2020-12-17T18:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вынужденным видеоформат большой пресс конференции Владимира Путина, по его словам, "настоящий" формат проведения этого мероприятия - старый.Вместе с тем он отметил, что подготовка к пресс конференции потребовала титанической работы телевизионщиков и инженеров и поблагодарил организаторов. "Действительно, блестящая работа. Немногие на такое способны. Только наши", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589742319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество